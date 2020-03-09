Kolay pankek tarifi

Hafta içi veya hafta sonu çocukların kahvaltısına pratik bir lezzet olan pankek tarifi merak ediliyor. Özellikle çocukların çok sevdiği pankek, çikolata, reçel gibi tatlı gıdalar ile harika bir ikili oluşturuyor. Hem hafif hem de oldukça lezzetli olan pankeki yapmak ise çok kolay. Evinizde olan malzemeler ile kahvaltılarınızı zenginleştirecek pankek nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

PANCAKE (PANKEK) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

Pişirmek için:2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Servisi için:3 yemek kaşığı bal

PANCAKE (PANKEK) TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Pankeklerin aynı büyüklükte olmasını istiyorsanız pişirme esnasında orta kısmı boş olan silikon kalıplar kullanabilirsiniz.

PANCAKE (PANKEK) TARİFİ NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabında 2 yumurta ve yarım su bardağı şekeri, şeker eriyene ve karışım krema kıvamını alana kadar çırpın.

Yumurtalı karışımın üzerine, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü de koyup tekrar çırpın.

2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve bir tutam tuzu da eleyerek karışımın içerisine ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

İlk pankeki pişirmek için; krep tavasını ayçiçek yağı ile yağlayın. Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe ya da bir kahve fincanı kadar pankek harcını aktarın.

Ocağın altını kısın. Pankeki, üzeri göz göz olana kadar pişirin. Bir spatula yardımıyla çevirdiğiniz pankekin diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.

Krep tavasını arada yağlayarak pankek harcı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Servis tabağına aldığınız pankeklerin üzerine tereyağı koyup bal gezdirebilirsiniz, afiyet olsun.

Pancake (Pankek) Tarifinin Servis Önerisi

Arzuya göre; reçel, akçaağaç şurubu, mevsim meyveleri hatta dondurma ve tarçınla servis edebilirsiniz.

PANKEK TARİFİ PÜF NOKTASI

Hamurun kıvamının tam ayarında olmasıdır. Denedikçe siz de göreceksiniz ki eğer kıvamı çok akıcı olursa yeterince puf puf ve kabarık olmayacaktır. Kıvamı akacak kadar akışkan ama mümkün olduğunca da koyu yapmanızı öneririm. Kaşığa doldurup ısınmış tavaya dökünce yavaş bir şekilde yayılmalı, kaşığın ucu ile dökerseniz daha yuvarlak olur, bir tarafı pişince diğer yüzünde kabarıklar oluşacaktır, sıcaklığı iyi ayarlamalısınız ki hemen bir tarafı yanmasın. Bütün bunlar denemelerle alışkanlık halini alıyor zamanla ve kıvamını da sıcaklığı da hemen ayarlıyorsunuz. İlk denemede tutturamayanlar hemen umutsuzluğa kapılmasın bence, bu enfes pankekleri emin olun çok seveceksiniz...

Afiyet olsun...