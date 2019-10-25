Koç burcu yorumu! 25 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları

Günlük burç yorumlarında 25 Ekim 2019 Cuma günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 25 Ekim 2019 Cuma Koç burcu yorumlarını ve Kova, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 25 EKİM 2019 CUMA

Kendi sağlığın veya evcil hayvanlarının sağlığı ile ilgili olarak endişelenebilirsin. Yaratıcılığının çok artacağı bir gündesin. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Sonrasında burç değiştirecek olan Ay dikkatini ikili ilişkilerine yönlendirecek.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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