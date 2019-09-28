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  3. Koç burcu yorumları 29 Eylül 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 29 Eylül 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 29 Eylül 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Astrolojiyi yakından takip edenler günlük burç yorumlarında neler olacağını sorguluyor. Koç burcunda 29 Eylül 2019 pazar günü sağlık, aşk, para, ekonomi gibi konularda ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak ediliyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumlarında 29 Eylül 2019 pazar günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye yakından ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını sorguluyor. Koç burcunda pazar yorumu dikkat çekiyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları ayrıntılarda...

KOÇ BURCU 29 EYLÜL 2019 PAZAR YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Bugün iş hayatınızda bazı gerginlikler yaşayarak kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Ancak bunlara bir son vermenin vakti geldi. Kimle bir gerginlik içerisindeyseniz ona gidip düşüncelerinizi anlatın ve bunu çözmek istediğinizi dile getirin.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

 

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

 

Yönetici Gezegen: Mars

 

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

 

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

 

Şanslı Sayı: 9

 

Şanslı Gün: Salı

 

Karşıt Burç: Terazi

 

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

 

Metal: Demir

 

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

 

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken

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