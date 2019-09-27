Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6612
  • 6,1911
  • 271.47
  • 104974
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Koç burcu yorumları 28 Eylül 2019 cumartesi (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 28 Eylül 2019 cumartesi (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 28 Eylül 2019 cumartesi (Günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumlarını takip edenler cumartesi günü koç burcu yorumunu merak ediyor. Koç burcuna mensup kişiler burçlarının kendilerine verecekleri mesajları araştırıyor. Hayatlarında yaşanacak gelişmeleri burçlarından öğrenecek vatandaşlar için günlük burç yorumları önem taşıyor. İkizler, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç, Akrep, Terazi, Yay, Koç, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının yorumlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Koç, Burçlar kuşağının ilk burcudur. Hareketli ve enerjik oluşları ile tanınırlar. Ben egoları çok fazla gelişmiştir. BEN, onların aynası olmuştur adeta. Bu burçta doğanlar çok pratiktirler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemezler. Yaşam yolunda canlılıklarını ve atılganlıklarını yitirmeden heyecanla ilerlerler. Merak ettikleri konularda olabildiğince yaratıcılardır. Amaçları doğrultusunda ilerlerken, kendilerini eylemleri ile kanıtlamak isterler.

KOÇ BURCU 28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MART - 20 NİSAN)

Bugün özellikle iş hayatınızda kabul görmesini istediğiniz düşünce ve projelerinizi insanların beğenisine sunabilir ve istediğiniz tepkileri alabilirsiniz. Maddi konularda yaşanacak gelişmeler günler sonra sizi fazlasıyla rahatlatacak. Özel hayatınızda ise önemli kararlar alacağız günlerdesiniz. Ertelemeden ancak etraflıca düşünerek kararlar almalısınız.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

 

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

 

Yönetici Gezegen: Mars

 

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

 

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

 

Şanslı Sayı: 9

 

Şanslı Gün: Salı

 

Karşıt Burç: Terazi

 

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

 

Metal: Demir

 

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

 

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
Aleyna Tilki'nin deprem paylaşımı tepki çekti!
<p>Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugün İstanbul´da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8´lik depremi 24T

İstanbul´daki Deprem Ne Anlama Geliyor? Daha Büyüğü Olacak Mı? Prof. Üşümezsoy Açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çanakkale'de Bizans hazinesi bulundu