Koç burcu yorumları 24 Kasım 2019 Pazar (günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumlarında 24 Kasım 2019 Pazar yorumları merak ediliyor. Cumartesi günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (21 MART - 20 NİSAN)

Bu sabah saat 08:58’de Ay Akrep burcuna geçiyor. Gizemli durumlara merakın ve kontrolcü olmak isteyeceğin önümüzdeki iki gün boyunca eşinin hesaplarını, gelir gider durumlarını derinlemesine araştırmak isteyebilirsin. Öğleden sonra etkinleşecek Ay Mars kavuşumunun etkisiyle fazla tepkisel ve gergin olabilirsin. Akşam saat 19:51’de kesinleşecek ancak etkisi üç gün boyunca sürecek olan Mars Uranüs karşıtlığı ise aksileşmene ve adeta patlamaya hazır bir bomba gibi olabileceğine işaret ediyor. Görünmez kazalara karşıda dikkatli olmalısın.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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