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  3. Koç burcu yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koç burcuna mensup kişiler 19 Aralık 2019 Perşembe yorumlarını merak ediyor. Koç burcunda Çarşamba günü neler yaşanacağı sorgulanıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

Koç burcu yorumlarında 19 Aralık 2019 Perşembe yorumları merak ediliyor. Perşembe günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 19 ARALIK 2019 PERŞEMBE (21 MART - 20 NİSAN)

Ay tüm gün Başak burcunda olacak. İşinle ilgili belli bir alana yoğunlaşmak isteyebilirsin. Sağlığına özellikle de sindirim sistemi ile ilgili problemlere dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde oldukça hareketli ve dinamik olacağın enerjiler söz konusu. Bu gece uyumakta güçlük çekebilirsin.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com


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