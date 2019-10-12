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  3. Koç burcu yorumları 13 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 13 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 13 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koç burcuna mensup kişiler 13 Ekim 2019 Pazar yorumlarını merak ediyor. Koç burcunda Pazar günü neler yaşanacağı sorgulanıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Koç burcu yorumlarında 13 Ekim 2019 Pazar yorumları merak ediliyor. Pazar günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 13 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Kariyerinizle ilgili aldığınız kararlarda değişikliğe gidebilirsiniz. Bu durumda imzalamayı düşündüğünüz anlaşmaların tekrar üzerinden geçmeniz gerekecek. İşle ilgili önceden yapılmış anlaşmalar varsa bunlar da bu süreçten etkilenip bozulabilir. İlişkinizde her şey yolunda, ılımlı halinizi sürdürün. Baş ağrılarınıza dikkat!

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

 

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

 

Yönetici Gezegen: Mars

 

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

 

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

 

Şanslı Sayı: 9

 

Şanslı Gün: Salı

 

Karşıt Burç: Terazi

 

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

 

Metal: Demir

 

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

 

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken

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