Koç burcu yorumları 1 Ekim 2019 salı (Günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumlarında 1 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye yakından ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını sorguluyor. Koç burcunda salı yorumu dikkat çekiyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları ayrıntılarda...

KOÇ BURCU 1 Ekim 2019 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Bugün sizin gününüz. Duygularınızın oldukça derin ve güçlü. Bugün yaratıcı fikirlerinizi kazanımlara dönüştürecek cesur aktivitelerde bulunabilir ve amaçlarınıza ulaşmak yolunda önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Akşam saatlerinde alacağınız bir teklif özel hayatınızda köklü değişiklikler için başlangıç olabilir.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Mars

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Terazi

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

Metal: Demir

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken