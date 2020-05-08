Kıyafete göre çanta kombinleri

Kıyafete göre çanta seçimi merak ediliyor. Kıyafet kombinlerken her zaman bir şey eksik olur ve çantalar o kıyafeti tamamlar. Bazen hangi renk çanta hangi kıyafete gidiyor karar vermek zor oluyor. Peki, kıyafete göre çanta nasıl seçilir? Sizin için hazırladığımız çanta ve kıyafet kombinlerine bayılacaksınız. İşte çantalarla uyumlu renk kombinleri ve kıyafete göre çanta seçimleri...

Bu sene hasır çantalar çok sevildi. Özellikle yuvarlak olanlar spor giyimle çok uyum sağladı. Çizgili elbiseler, kotlarla bu çantaları kombinlemek çok kolay.

Pastel tonlardaki çantalar bahar ve yaz mevsiminin kurtarıcısı oluyor. Küçük çanta sevenler bu modelleri oldukça tercih ediyor.

Trençkot mevsimi geldi. Birbirinden farklı renkte çantaları trençkotlarınızla tercih edebilirsiniz.



