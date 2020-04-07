Kışlık kıyafetleri kaldırmanızı kolaylaştıracak öneriler

Kazaklar, hırkalar, eldivenler, şapkalar... Karantina günlerinde “evde canım sıkılıyor” diyorsanız evdeki kışlıkları düzenlemenin tam zamanı. İşte size kışlık kıyafetleri kaldırmada işinizi kolaylaştıracak öneriler…

Öncelikle kışlık kıyafetlerinizi makinenin kısa programında yıkayın. Dolaba temiz kaldırmak hijyen açısından çok önemli.

Kıyafetler yıkanırken bahar ve yazlık kıyafetlerinizi çıkarabilirsiniz. Böylece kışlıklara da yer açılmış olur.

Kıyafetlerinizi yıkadıktan sonra bir ayrım yapın. Seneye giymeyeceğiniz şeyleri tekrar dolaba kaldırmayın. Böylece yerden tasarruf etmiş olursunuz. Sizin atmaya kıyamadığınız ama aynı zamanda giyinmediğiniz kıyafetler belki de bir başkasının hayallerini süslüyordur. Bu nedenle kıyafetlerinizi yıkadıktan sonra ayırın.

Kışlık kıyafetler arasında hırka, kazak gibi yer kaplayan kaba kıyafetler olduğundan yer bulmak zor oluyor. Bu nedende vakumlu poşet kullanabilirsiniz. Kıyafetlerinizi ince bir tabaka haline getirdikten sonra yer açısından tasarruf etmek için rulo da yapabilirsiniz.

Bazı kıyafetlere çok para veriliyor ve katlandığında ya da vakumlandığında problem olabiliyor. Böyle kıyafetleri asarak saklamanız daha iyi olur. Ama şunu da unutmayın bazı kazaklar asla asmaya gelmiyor.

Kıyafetler arasına koyabileceğiniz lavanta keseleri ya da ufak sabunlar hem çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlar, hem de güvelere karşı savaşır. Naftalin kokusunu seviyorsanız onu da koyabilirsiniz.

Kışlık ayakkabılar düzenlemenin en zor olduğu kısım diyebiliriz. Öncelikle çizme, bot gibi ayakkabılarınızı havalandırın. Sonrasında ayakkabı için satılan deodorantları kullanarak kutuya yerleştirebilirsiniz.