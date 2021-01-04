Kısır nasıl yapılır? İşte ev yapımı kısır yemeği, basit ve lezzetli tarifi

Bulgur salatası bir diğer ismiyle kısır; ana bileşeni bulgur, salça, domates, maydanoz ve sarımsak olan, kimi yörelerde nar ekşisi de eklenerek yapılan Türk mutfağında bir soğuk yemek veya meze türüdür. Çay saatlerinin, ev buluşmalarının vazgeçilmezi olan kısır, lezzetinin yanında besleyici yönüyle de sağlıklı bir yiyecektir. Peki Kısır salatası nasıl yapılır? İşte ev yapımı kısır yemeği, basit ve lezzetli tarifi

El altında bulunan malzemelerle kısa bir süre içerisinde yapılan Kısır. Besleyici yönüyle de taktir toplamayı başarmış bir klasiktir. Damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz bir lezzet olan Kısır altın günlerinin, çay saatlerinin vazgeçilmez tadı olmuştur.



KISIR NERENİN YEMEĞİDİR?

Türkiye’de hemen hemen her evde kısır yemek mümkün. Bu basit ve lezzetli tarifi bilmeyen yok. Ancak düşündünüz mü hiç kısır tarifi ilk olarak hangi yörede çıkmış? Doğuda da batıda da sevilerek tüketilen bu yiyecek aslen nereli?

Kısır aslında tam bir Türkiyeli! Arap mutfağındaki Tabule salatası ve Akdeniz ülkelerinde sofralardan eksik edilmeyen kuskus ile akraba sayılır. Her ne kadar hemen hemen tüm Türkiye’de yense de özellikle Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Konya, Karaman, Kilis, Gaziantep, Antakya ve Kahramanmaraş’ta meşhurdur.

Kısır Malzemeler;

2 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

2 adet limon

½ Çay bardağı nar ekşisi

6 dal taze soğan

½ demet maydanoz

½ demet taze nane

Kısır Yapılışı;

2 su bardağı ince bulguru geniş bir kaba alalım.

1,5 bardak sıcak suyu ekleyip bulgurlar şişene kadar bekleyelim.

Bulgurlar şiştikten sonra tane tane olması için bir güzel karıştırın.

Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası be 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyip malzemeler bulgurun her yerine homojen bir şekilde yayılmasını sağlayalım.

2 limonun suyunu, tuzu pul biberi ve nar ekşisini ekleyin

Son olarak 6 dal taze soğanı yarım demet taze nane ve maydanozu ekleyip servise hazırlayalım.

Kısırın Püf Noktaları;

Yeşillikleri iyice kuruttuktan sonra kullanın.