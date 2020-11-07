Kış aylarında geçmeyen kronik yorgunluğa çözüm önerileri

Havaların soğuması, basık bir gün ışığı ve evde uzun süre vakit geçirmek yorgunluk hissini de beraberinde getiriyor. Yaz mevsimi nasıl enerjiyi getiriyorsa kış mevsimi de insanı psikolojik olarak durgun veya yorgun hissettiriyor. Uzmanlar bu durumu kronik yorgunluk olarak tanımlıyor. Peki, geçmeyen yorgunluğun çaresi nedir?



ALEM Dergisi'nde yer alan habere göre sosyal ve teknolojik bakımdan gelişen dünyada yorgunluk, bu gelişmenin beraberinde getirdiği stres ve yoğun hayat temposunun bir getirisidir. Kronik yorgunluk; yeterli dinlenmeye rağmen kişinin devamlı kendisini yorgun hissetmesi, iş verimliliğinin düşmesi, isteksizliğinin artması ve sosyal hayatında mutsuzluk belirtilerinin süreklilik kazanmış olduğu kronik bir hastalıktır. Bu hastalık 30-50 yaş arası kadınlarda daha sık görülmektedir.

Stres, yoğun iş temposu, kendine zaman ayıramama, uyku kalitesinin bozulması, elektromanyetik kirlilik, sosyo-psikolojik yıpranmalar, vitamin ve mineral eksiklikleri kişide bedensel ve ruhsal yorgunluk hali yaratır. Sonuçta kişinin hem fiziksel hem de ruhsal olarak dengesi bozulur. Bu durum hem vücudun bağışıklık sistemini yıpratır, hem de canlı ve dinamik olması gereken işlevlerinin bozulmasına neden olur. Böylece, depresyondan kalp- damar hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede birçok hastalığın oluşmasına zemin yaratır.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN BAŞLICA BELİRTİLERİ



Vücudun normal işlevsel zaman ritmi olarak belirtilen ve ‘sirkadyen ritim’ adı verilen normal ritminin dışına çıkması sonucu birçok belirti ortaya çıkmaktadır.

Konsantrasyonda (odaklanma) azalma ve unutkanlık

Entelektüel fonksiyonlarda gerileme

Uyku süresi ve kalitesinde bozulma, gün içinde uyuklama

Sürekli bitkinlik, genel halsizlik ve kolay yorulma

Kas zayıflığı şikayetleri ve yaygın kas ağrısı

Kilo kaybı veya kilo alımı

Baş ağrısı, migren

Gece terlemeleri

Cinsel fonksiyonlarda bozulma

Sindirim problemleri (Karın bölgesinde gaz hali, hazımsızlık, kabızlık, ishal, huzursuz bağırsak sendromu)

Tekrarlayan gribal enfeksiyon ve boğaz ağrısı yakınması

Kulakta uğultu ve çınlama

Okuma güçlüğü

Tepkisel gerginlik, anksiyete ve depresyon

Eklemlerde sabah sertliği

Ses ve gürültüye duyarlılık

El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

Tüm bu olumsuzluklar iş veriminde de düşme yaratarak kişisel sağlığın yanında toplumsal olarak da maddi ve manevi zarar meydana getirirler.

KRONİK YORGUNLUK İÇİN ÖNERİLER

Beden sinyallerinizi doğru algılamaya çalışın.

Yorgunluk hissettiğiniz anda aktivitenizi sınırlayın, çalışma süresince kısa molalar verin.

Beslenmenizi olabildiğince en iyi biçimde düzenleyin.

Gluten, basit şeker ve paketli hazır gıdalardan uzak durun.

Bağırsak sağlığınızı dikkate alın.

Sabahları mutlaka kahvaltı yapın.

Kimyasal yollarla elde edilen besinler yerine, vitamin ve mineralden zengin doğal ve ekolojik ortamda yetişen besinleri tercih edin.

Gün içinde tıpkı yürüyüş yapar gibi yavaş yavaş adımlamayı deneyin.

İşlerinizi zamana yayın ve gereksiz iş yoğunlaşmalarından kaçının.

Güvenebileceğiniz yardımcılar edinin ve işlerinizi onlarla paylaşın.

Her gün, bir sonraki günün çalışma takvimini hazırlayın.

Oluşabilecek değişikliklerin; yeni iş ve düşüncelerin, beklenmedik gelişme, görüşme ve konuşmaların sizi yormasını önlemeye çalışın.

Oturarak çalışıyorsanız en az yorulduğunuz beden pozisyonlarınızı belirleyin.

Çalışırken müzik dinleyin.

Zaman buldukça temiz havaya çıkıp gezinti yapmayı ihmal etmeyin.

Masanızda uygulayabileceğiniz gevşeme teknikleri öğrenin ve uygulayın.

Yoganın hem egzersiz hem de dinlenme sağlayan sinerjisinden, meditasyon ve self hipnoz tekniklerinden yararlanabilirsiniz.

İyimser olun, olaylara olumlu bakın, yardımcı ve yapıcı olun.

İyimserliği (pozitif düşünme), enerji verici ve yorgunluk giderici sihirli bir tablet gibi kullanın.

Çözüm bulamadığınız durumda bir hekimden yardım talep edin

Nedeni tespit edilip düzeltilmezse bu rahatsızlık haftalar, aylar hatta yıllar sürebilir.