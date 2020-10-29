Kış aylarında cildi güçlendiren yoğurt, bal ve yeşil çay maske tarifleri

Cilt maskelerine en çok kış aylarında ihtiyacımız var. Üstelik öyle olağanüstü paralar harcamaya da gerek yok. Evde bulunan malzemelerden cilt maskesi tarifi deneyebilirsiniz. İşte avokado, yoğurt, bal ve yeşil çay maskesi tarifi…



Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, kış aylarında cilde iyi gelen maske tariflerini anlattı. İşte Uka’nın cildi güçlendiren maske önerileri…

1. AVOKADO MASKESİ

Faydalı yağlar ve cildi güçlendiren E vitamini bakımından oldukça zengindir. Cildin elastikiyetinin korunması, nemlenmesi ve dolgunlaşmasına yardımcı olur.

Olgunlaşmış bir avokadonun yarısını bir çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırarak macunlaştırın ve yüzünüze 15 dk boyunca masaj yaparak uygulayın. Ve sonra durulayın. Cildinizin daha yumuşak ve sıkı olduğunu hissedebilirsiniz.

2. BAL MASKESİ

İçindeki vitamin ve mineraller sayesinde sivilce ve akne tedavisinde, kuru ciltleri nemlendirmede, yanıkları ve kesikleri iyileştirmede, kızaklık ve inflamasyonda etkilidir.

1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı kahve telvesi bir kâse içerisinde karıştırılır. Ardından yüze sürülür ve 10 dakika sonra temizlenir.

3. BALKABAĞI MASKESİ

Potasyum, çinko, fosfor ve magnezyum gibi birçok mineralleri barındırır. Ayrıca A vitamini açısından oldukça zengin olan balkabağı; sivilce, akne ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesinde yardımcı olur. Cilt lekesini giderir ve cildi ölü hücrelerden temizleyerek yeniler.

1 tatlı kaşığı bal, 1 dilim püre haline getirilmiş balkabağı, birkaç damla limon suyu bir kabın içerisinde karıştırın. Karışımı tüm cildinize sürün. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi iyice durulayın.

4. YOĞURT MASKESİ

Cildi besleyen besinler arasında yoğurt olmazsa olmazlar arasındadır. Gözenekleri sıkılaştırıp siyah nokta oluşumunun önüne geçer. Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklıkların önüne geçer.

1 küçük salatalık ve 3 yemek kaşığı yoğurt ile bir maske hazırlayabilirsiniz. Salatalığı rendeleyin ve bir kap içerisinde yoğurt ile karıştırın. Yaklaşık olarak 15 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayabilirsiniz.

5. YEŞİL ÇAY MASKESİ

Yeşil çayda bulunan polifenol adı verilen bileşikler antibakteriyel etki gösterir. Yeşil çay antioksidan kapasitesi sayesinde cildin yenilenmesini hızlandırır ve kolajen üretimini destekler. DNA’nın zarar görmesini engeller ve yaşlanmayı geciktirir.

3 yemek kaşığı yeşil çay + 2 yemek kaşığı limon suyu bir kap içinde karıştırınız, gerekirse su ekleyin. Karışımı yüzünüze sürünüz ve yaklaşık 15 dakika bekletin, sonra soğuk su ile yıkayınız.