Kırşehir usülü yoğurt çorbasının özel tarifi

Bir gün öncesinden ıslatılan malzemelerle yapılan Kırşehir usulü yoğurt çorbası nasıl yapılır merak ediliyor. Yapımı zahmetli ve zor olsa da lezzeti itibarıyla sevilerek tüketilen bir çorba olduğu için sıklıkla yapılıyor. Sofraları süsleyen Kırşehir usulü yoğurt çorbası nasıl yapılır merak ediliyor.

KIRŞEHİR USULÜ YOĞURT ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı dövme buğday, Yarım su bardağı yeşil mercimek Yarım su bardağı nohut 1 su bardağı süzme yoğurt 2 çorba kaşığı un 1 yumurta 1 patates 1 patlıcan 2 sivribiber 2 domates 4-5 çorba kaşığı sıvıyağ 6 su bardağı su Tuz, nane

KIRŞEHİR USULÜ YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Dövme, yeşil mercimek ve nohudu ayrı kaplarda akşamdan ıslatın. Suyunu değiştirip yine ayrı kaplarda haşlayın. Patates ve domatesin kabuklarını soyup tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Patlıcanı alacalı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Sivribiberleri kıyın.

Yoğurt, yumurta, 3 kaşık sıvıyağ ve unu bir kapta çırpın. Suyu tencereye alıp karışımı ekleyin. Dövme, yeşil mercimek ve nohudu ilave edip karıştırın. Tencereyi ocağa alıp kaynayıncaya kadar karıştırın. Patlıcan, domates ve sivribiberi ekleyin. Arada bir karıştırarak pişirin. Tuz ekleyip tencereyi ocaktan alın.

Kalan sıvı yağda naneyi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Servis kâselerine paylaştırıp sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun.

