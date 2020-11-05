Glüten diyeti son yıllarda oldukça popüler oldu. Glüten dediğimizde aklımıza her ne kadar çölyak hastalığı gelse de uzmanlar, glütene karşı hassasiyeti olan herkesin çölyak hastası olmadığına dikkat çekti. Peki, kimler glüten diyeti yapmalı?



İHA'da yer alan habere göre Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Kübra Şahin, glüteni; başta buğday olmak üzere çavdar, arpa, yulaf gibi çoğu besinde bulunan bir tahıl proteini olarak tanımlayarak, "Kişilerin bir kısmı bu proteini sindirebilirken, bir kısmı ise bu proteini sindiremeyip, vücutlarında bu proteine karşı bir tepki oluşmaktadır." dedi.

Glüten ile ilişkilendirilmiş başlıca hastalıklardan biri olan çölyak hastalığı ve buğday alerjisi ile çölyak olmayan glüten hassasiyetinin aynı şeyler olmadığına dikkat çeken Şahin, şu şekilde konuştu:

'Çölyak hastalığı, glüten hassasiyetinin en şiddetli semptom gösteren türüdür. Karın ağrısı, şişkinlik, ishal/kabızlık gibi mide-bağırsak şikâyetleri yorgunluk, eklem-kemik ağrısı, baş ağrısı, dikkat eksikliği, cilt sorunları gibi bağırsak dışı şikâyetler görülmektedir.'

KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR



Şahin, glütensiz diyetin, glüten ile ilgili sorunların tedavisinde tek yöntem olduğunu hatırlatarak, 'Glüten hassasiyeti olan kişilerin diyetinin günlük 10 mg'dan az glüten içermesi önerilmektedir. Yumurta, et, balık, meyve ve sebze gibi glüten içermeyen besinler günlük beslenmelerinde mutlaka yer almalıdır. Glütensiz ürünler ise diyetlerine ek destek sağlamaktadır. Glütene karşı tolerasyon kişiden kişiye değişmektedir. Glüten hassasiyeti olan kişilerin kimisinde glütensiz diyet semptomları azaltırken, kimisinde ise yüksek miktarda glüten tolere edilebilmektedir.' bilgisini aktardı.

GLÜTENSİZ DİYETTE TÜKETİLMESİ GEREKEN GIDALAR

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Kübra Şahin, glütensiz diyette tüketilmesi gereken gıdaları şöyle sıraladı:

Kırmızı et, balık, hindi eti, yumurta, tavuk balık ve diğer deniz ürünleri

Taze sebze ve tüm meyveler

Nohut, mercimek, fasulye, kuru börülce, soya fasulyesi gibi kurubaklagiller

Süt, peynir, yoğurt, ayran

Fındık, badem, ceviz

Mısır, pirinç, patates, kinoa, keten tohumu ve chia tohumu gibi tahıllar

Patates, mısır, pirinç, soya, mısır, fasulyeden yapılmış glütensiz unlar

Mısır ve patates nişastası

Zeytinyağı, margarinler gibi tüm sıvı ve katı yağlar

Bal, beyaz ve esmer şeker

GLÜTENSİZ TATLI TARİFİ

Glütensiz tatlı tüketiminin de mümkün olduğunu belirten Şahin, portakallı kek ve kirazlı muhallebi tarifleri de paylaştı:

GLÜTENSİZ PORTAKALLI KEK TARİFİ



Malzemeler:

• 8 Yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağ

• 1 Su bardağı toz şeker

• 2 Yumurta (orta boy)

• 1,5 Tatlı kaşığı vanilya

• 1 Su bardağı süt

• 2 Su bardağı glütensiz un

• 1,5 Tatlı kaşığı kabartma tozu

• 2 adet portakal kabuğu rendesi

Yapılışı:

Yumuşak tereyağını şekerlerle birlikte 2-3 dakika çırpın. İçine yumurta ekleyin. Vanilyayı ve sütü de ekleyip hafif çırpın. Ayrı bir kapta glütensiz un ve kabartma tozu karışıma ekleyin. Kek karışımı olduğunda, içine rendelenmiş portakal kabuklarını ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180° fırında 50 dakika pişirin.

KİRAZLI MUHALLEBİ



Malzemeler:

• 4 yemek kaşığı glütensiz un

• 120 g tereyağı

• 1 litre süt

• 6 yemek kaşığı toz şeker

• 1 paket vanilya

• Sos:

• 2 su bardağı kiraz suyu

• 2 yemek kaşığı mısır nişastası

• 1 su bardağı toz şeker

Yapılışı:

Tereyağını tencerede eritin ve glütensiz unu ekleyip, kavurun. Bir yandan çırparak sütü yavaşça ekleyin. Daha sonra toz şekeri ekleyin ve kaynayana dek karıştırın.

Kaynadığında vanilyayı ekleyin ve koyulaşana kadar karıştırın. Ateşten aldıktan sonra soğuyana kadar karıştırın. Kâselere dökün ve buzdolabında soğutun.

Nişastayı kiraz suyunun 1 yemek kaşığı kadarıyla açın ve diğer tüm malzemeleri karıştırıp birlikte kaynatın. Koyulaşınca sos hazır olacak. Soğumuş muhallebilerin üzerine sosu döküp tekrar soğumaya bırakın.