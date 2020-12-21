Kilosu 50 lira, siparişlere yetişemiyor

Organik ürünler artık herkes tarafından tüketilmeye başlandı. Bu durum doğal ürünleri satarak gelir elde eden kişi sayısını da artırdı. Bu isimlerden biri olan Sevgi Karakılçık (66), Adana’da, torunlarıyla Toros Dağları’nın 500 rakımlı ormanlarından topladığı iğdeli andız ağacı kozalaklarını andız pekmezine dönüştürüyor ve siparişlere yetişemiyor. Yıllardır andız pekmezi ürettiğini belirten Karakılçık, “Öğretmen 2 çocuğum var, onları andız pekmezi satarak okuttum.” dedi.

DHA'da yer alan habere göre Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesi’nde yaşayan Sevgi Karakılçık, yıllar önce eşiyle birlikte ormandan topladığı andız ağacı kozalaklarından pekmez üretmeye başladı.



12 SAAT KAZANLARDA KAYNATILIYOR

Geçen yıl eşinin hayatını kaybetmesiyle andız pekmezi üretimine ara veren Karakılçık, gelen siparişler üzerine yeniden üretime geçti. Torunlarıyla birlikte Toros Dağları’nın 500 metre rakımlı ormanlarından elleriyle topladıkları andız kozalaklarını sert zeminde kıran Karakılçık, su dolu leğenlerde ıslatıyor.



Yaklaşık 48 saat bekletilen andızlar, 12 saat boyunca kazanlarda kaynatılıyor. Karaciğer ve mideye faydalı olduğu söylenen andız pekmezinin kilosunu 50 liradan satışa sunan Karakılçık, siparişlere yetişemiyor.

Andız pekmezi üretiminin çok zahmetli olduğunu belirten Sevgi Karakılçık, “Çocuklarım ve torunlarımın topladığı andızları burada pekmeze dönüştürüyoruz. Önceki yaptığımızda 200 kilogram kadar pekmez çıkarmıştık, bunda da epey oldu. Andız pekmezi her şeye faydalı. Ben de yıllardır üretip, satıyorum. Öğretmen 2 çocuğum var, onları andız pekmezi satarak okuttum” dedi.