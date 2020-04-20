Kilo aldırmayan ballı güllaç tarifi Kolay güllaç tarifi ve malzemeleri

Güllaç tarifleri araştırılıyor. Ramazan’ın sevilen tatlıları arasında yer alan güllaç tatlısı yağsız sütle yapılırsa kilo almayı önler. Malzemeleri arasında güllaç, süt, ceviz, fındık ve narın bulunduğu pratik güllaç tarifini sizler için hazırladık.

KİLO ALDIRMAYAN GÜLLAÇ TARİFİ MALZEMELER

120 gram güllaç

750 gram yağsız süt

4 çorba kaşığı bal

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

1 su bardağı iri kıyılmış fındık

Nar

KİLO ALDIRMAYAN GÜLLAÇ TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle tencereye sütü ve balı alıp karıştırın, böylece balın erimesini sağlayın.

Balın iyice erimesi ve sütün ılık olması gerekiyor.

Güllaç yapraklarını ikiye bölün ve ballı sütü her kata yavaşça döküp üst üste koyun.

Daha sonra üzerine ceviz ve fındık karışımının yarısını serpin.

Kalan güllaç yapraklarıyla da aynı işlemi uygulayın.

Kalan sütü de son güllaç yaprağının üzerine dökün ve ceviz ve fındık karışımından kalanları serpin.

Nar taneleriyle ya da arzu ettiğimiz meyveler ile süsleyin.

Afiyet olsun.