Kilo aldırmayan ballı güllaç tarifi Kolay güllaç tarifi ve malzemeleri
Ramazan'ın meşhur tatlısı güllaç tarifi merak ediliyor. Hem sağlıklı hem de hafif olan pratik güllaç tarifini sizler için hazırladık. Güllaç tatlısı malzemeleri arasında güllaç, süt, ceviz, fındık ve nar bulunuyor. İşte yemeğinizin yanına lezzet katacak pratik güllaç tatlısının tarifi…
Güllaç tarifleri araştırılıyor. Ramazan’ın sevilen tatlıları arasında yer alan güllaç tatlısı yağsız sütle yapılırsa kilo almayı önler. Malzemeleri arasında güllaç, süt, ceviz, fındık ve narın bulunduğu pratik güllaç tarifini sizler için hazırladık.
KİLO ALDIRMAYAN GÜLLAÇ TARİFİ MALZEMELER
120 gram güllaç
750 gram yağsız süt
4 çorba kaşığı bal
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi
1 su bardağı iri kıyılmış fındık
Nar
KİLO ALDIRMAYAN GÜLLAÇ TATLISI YAPILIŞI
Öncelikle tencereye sütü ve balı alıp karıştırın, böylece balın erimesini sağlayın.
Balın iyice erimesi ve sütün ılık olması gerekiyor.
Güllaç yapraklarını ikiye bölün ve ballı sütü her kata yavaşça döküp üst üste koyun.
Daha sonra üzerine ceviz ve fındık karışımının yarısını serpin.
Kalan güllaç yapraklarıyla da aynı işlemi uygulayın.
Kalan sütü de son güllaç yaprağının üzerine dökün ve ceviz ve fındık karışımından kalanları serpin.
Nar taneleriyle ya da arzu ettiğimiz meyveler ile süsleyin.
Afiyet olsun.