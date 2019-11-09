Kilis usulü öcce nasıl yapılır? İşte meşhur öcce yemeğinin tarifi

Öcce, oldukça lezzetli bir yiyecek olduğundan kesinlikle evlerinizde denemeniz gereken bir lezzettir. Soğan, maydanoz, sarımsak içerdiği için çocuklarınızın eğer yiyecek seçme gibi bir sıkıntısı varsa severek yiyecekleri bir tariftir. Oldukça pratik yapıldığından da kolaylıkla yapabileceğiniz bir yiyecektir. Kilis usulü öcce, misafirlerinize sunmak için de oldukça iyi bir seçenektir. Öcce yenirken porsiyon kontrolü yapıldığı takdirde kilo aldırmayacaktır. Ancak yağda kızartıldığından dolayı dikkat edilerek tüketilmesi gerekmektedir.

ÖCCE (KİLİS) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 3 yumurta

• 1.5 yemek kaşığı un

• 1 çay kaşığı tuz

• Yarım çay kaşığı karabiber

• Yarım çay kaşığı kimyon

• 6 taze soğan

• 10 dal maydanoz

• 3 taze sarımsak

• Ayçiçeği yağı

ÖCCE (KİLİS) NASIL YAPILIR?

Yumurta ile unu tuz ve baharatlarla birlikte çırpın. Kıyılmış taze soğan, maydanoz ve taze sarımsakları ince kıyın. Yumurtalı karışıma ilave edin. Ayçiçeği yağını ısıtın. Hazırladığınız karışımdan birer kaşık kızdırılmış yağa aktarıp her iki tarafını da kızartın. Sıcak servis yapın.