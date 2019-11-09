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  3. Kilis usulü öcce nasıl yapılır? İşte meşhur öcce yemeğinin tarifi

Kilis usulü öcce nasıl yapılır? İşte meşhur öcce yemeğinin tarifi

Kilis usulü öcce nasıl yapılır" İşte meşhur öcce yemeğinin tarifi

“Kilis usulü öcce nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Kilis kendine has yemekkeriyle zengin bir yapıya sahiptir. Kilis yemeklerinden en meşhur ve pratik olanlarından bir tanesi Öcce’dir. Öcce oldukça pratik yapılışı bakımından sık sık tercih edilen bir yemektir. Kilis yemeklerinde damak zevki ön planda gelmektedir. Yemeklerin lezzetine özel önem verilir. Yemeklerde, yemeğin özelliğine göre çeşitli baharatlar kullanılır.

Öcce, oldukça lezzetli bir yiyecek olduğundan kesinlikle evlerinizde denemeniz gereken bir lezzettir. Soğan, maydanoz, sarımsak içerdiği için çocuklarınızın eğer yiyecek seçme gibi bir sıkıntısı varsa severek yiyecekleri bir tariftir. Oldukça pratik yapıldığından da kolaylıkla yapabileceğiniz bir yiyecektir. Kilis usulü öcce, misafirlerinize sunmak için de oldukça iyi bir seçenektir. Öcce yenirken porsiyon kontrolü yapıldığı takdirde kilo aldırmayacaktır. Ancak yağda kızartıldığından dolayı dikkat edilerek tüketilmesi gerekmektedir. 
 
ÖCCE (KİLİS) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
3 yumurta
1.5 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
6 taze soğan
10 dal maydanoz
3 taze sarımsak
Ayçiçeği yağı
 
ÖCCE (KİLİS) NASIL YAPILIR?
 
Yumurta ile unu tuz ve baharatlarla birlikte çırpın. Kıyılmış taze soğan, maydanoz ve taze sarımsakları ince kıyın. Yumurtalı karışıma ilave edin. Ayçiçeği yağını ısıtın. Hazırladığınız karışımdan birer kaşık kızdırılmış yağa aktarıp her iki tarafını da kızartın. Sıcak servis yapın.
 

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