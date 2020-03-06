Kereviz salatasının kolay tarifi
Kereviz kışın tüketilen sebzelerin başında geliyor. Lezzetiyle sofralara eşlik eden kereviz salatasının tarifi merak ediliyor. Tansiyondan sindirime kadar birçok hastalığa faydası olan kereviz salatasının yapılışı ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte sağlığa faydalı kereviz salatasının tarifi…
Mineral açısından zengin olan kereviz kış sebzelerinin favorileri arasında yer alıyor. Cevizlisi, havuçlusu, elmalısı gibi birçok çeşidi yapılan kereviz salatasının tarifi merak ediliyor. Tansiyon için de tüketilen kerevizin salatası sofranızda lezzetiyle eşlik edecek. İşte kereviz salatasının yapılışı ve malzemeleri…
MALZEMELER
1 Su bardağı rendelenmiş mor lahana
2 Adet büyük boy rendelenmiş kereviz
1 Su bardağı rendelenmiş yer elması
5 Dal kıyılmış taze soğan
Yeteri kadar tuz
Yarım su bardağı süzme yoğurt
YAPILIŞI
Malzemelerin hepsini karıştırın. Servis ederken kıyılmış taze soğan serpin. İsteğinize göre üzerine süslemek için ceviz de ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...