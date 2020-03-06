Kereviz salatasının kolay tarifi

Mineral açısından zengin olan kereviz kış sebzelerinin favorileri arasında yer alıyor. Cevizlisi, havuçlusu, elmalısı gibi birçok çeşidi yapılan kereviz salatasının tarifi merak ediliyor. Tansiyon için de tüketilen kerevizin salatası sofranızda lezzetiyle eşlik edecek. İşte kereviz salatasının yapılışı ve malzemeleri…

MALZEMELER

1 Su bardağı rendelenmiş mor lahana

2 Adet büyük boy rendelenmiş kereviz

1 Su bardağı rendelenmiş yer elması

5 Dal kıyılmış taze soğan

Yeteri kadar tuz

Yarım su bardağı süzme yoğurt

YAPILIŞI

Malzemelerin hepsini karıştırın. Servis ederken kıyılmış taze soğan serpin. İsteğinize göre üzerine süslemek için ceviz de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...