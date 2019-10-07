Kaz etli pilav nasıl yapılır? İşte lezzetli tarifi

Kaz Etli Pilav, içerdiği kaz eti sayesinde pek çok yarara sahiptir. Kaz Etinin 100 gramında yaklaşık 25 gram kadar protein bulunmaktadır ve kadınların günlük protein ihtiyacı 46 gramdır. Yani Kaz eti kadınların günlük protein ihtiyacının yarısından fazlasını karşılamaktadır. Erkeklerin protein ihtiyacı ise günlük 56 gramdır. Protein hasar görmüş hücrelerin onarımını sağlar, yeni hücre oluşumunu sağlar ve oksijenin kan yoluyla organlara ulaşmasını sağlar. protein tüketimi bu nedenler sebebiyle oldukça önemlidir. Kaz Etli Pilav, lezzetinin dışında oldukça sağlıklı bir yemektir.

KAZ ETLİ PİLAV İÇİN MALZEMELER

• 1kg kaz göğüs eti

• 2 su bardağı pilavlık pirinç

• 1 adet kuru soğan

• 3 su bardağı et suyu

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 adet ayva

• Yeteri kadar tuz

KAZ ETLİ PİLAVIN HAZIRLANIŞI

Kars yöremize ait olan kaz etli pilavımızın yapımına 1 kg kaz göğüs etini 3,5 su bardağı tuzlu suyun içinde 10-15 dakika kadar haşlayarak etleri didikleyelim.

Haşlama suyunu ayırarak kaz etlerini bir tavaya alarak kendi yağında 10- 15 dakika kadar kavuralım.

Pilavlık pirinci ayıklayarak tuzlu sıcak suyun içinde yarım saat kadar ıslatıp süzerek bol suda yıkayıp tekrar süzdürelim.

Pilav tavamıza 2,5 su bardağı et suyunu alarak kaynatalım.

Üzerine yıkanmış pirinci ve tuz ilave ederek karıştıralım.

Pilavımızı kısık ateşte pilav tavamızın kapağını kapatarak suyunu tamamen çekene kadar pişirelim.

Tereyağını küçük parçalara ayırarak pilavımızın üzerine yerleştirip tahta bir kaşıkla karıştırıp harmanlayarak tavamızın kapağını sıkıca kapatarak 5-10 dakika kadar demlendirelim.

Ayvanın kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım.

Bir güveç tenceresinde didiklenmiş kaz etlerini küp doğranmış ayvaları ve pilavı karıştırarak harmanlayalım.

Önceden ısıtılmış 185 derecedeki fırında pilavımızı 20 dakika kadar pişirelim.

Soğanın kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım.

Küçük bir tavada tereyağını eritip kızdırarak doğranmış soğanları pembeleştirerek kavuralım.

Üzerine salçayı ilave edip ezerek karıştıralım.

Hazır hale gelen pilavımızı servis tabaklarına alarak üzerlerine salçalı sostan 1-2 kaşık gezdirerek sıcak olarak servise sunalım.

Kaz etli pilavımız hazır, afiyet olsun….