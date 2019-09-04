Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6893
  • 6,2539
  • 284.899
  • 99697.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Kayseri mantısını sever misiniz? İşte özel tarifi!

Kayseri mantısını sever misiniz? İşte özel tarifi!

Kayseri mantısını sever misiniz" İşte özel tarifi!

“Kayseri mantısı nasıl yapılır?” sorusu merak edilenler arasında. Kayseri mantısı yöresel lezzetlerin başında gelmektedir. Kayseri mantısı püf noktaları bilinerek yapıldığında lezzeti harika olur. Birçok kişinin severek tükettiği Kayseri mantısının nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mantı severler mantının özel tarifini öğrenmek istiyor.

Kayseri mantısı 7’den 70’e birçok kişinin severek tükettiği yöresel lezzetler arasında başta gelmektedir. Her sofrayı süsleyen Kayseri mantısı nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle damakta harika bir tat bırakan Kayseri mantısı her yörede sıklıkla yapılıyor.

KAYSERİ MANTISI MALZEMELERİ:

-1 adet yumurta, 
-1 çay kaşığı tuz 
-4 su bardağı un, 
-2 çay bardağı su 
-1 adet soğan, 
-250 gram kıyma 

SOSU İÇİN: 
-3 adet biber 
-2 adet domates 
-1 çorba kaşığı zeytinyağı 
-1 çorba kaşığı tereyağı 
-1 tatlı kaşığı biber salçası 
-1 çay bardağı etsuyu, 
-pulbiber, reyhan 

ÜZERİNE: 
-Sarmısaklı yoğurt 
-sumak

KAYSERİ MANTISI YAPILIŞI:

Öncelikle yumurta, tuz, un ve 1 çay bardağı suyu karıştırıp sert bir hamur elde edin. 15-20 dakika dinlendirin. Hamurdan iri bezeler koparıp açın. Açtığınız yufkaları önce geniş şeritler halinde boylamasına kesin. Daha sonra enlemesine 1 cm aralıklarla kesin. İncecik kıyılmış soğan ve kıymayı karıştırın. Küçük kare hamurların ortasına kıymalı harcı koyun. Köşelerini bohça gibi içe doğru kapatın. Haşlayıp süzün. Üzerine 1 çay bardağı soğuk su dökün. Sosu için küçük doğranmış 2-3 adet biber ve 2 adet domatesi önce zeytinyağında soteleyin. Daha sonra tereyağını ekleyin. Salça, et suyu, pulbiberi, reyhanı ekleyin. Sosu tenceredeki mantıya dökün. Üzerine sarmısaklı yoğurt koyup, sumakla servis yapın.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tek celsede bitti
Yaşar İpek'in hapsini istiyor
Ajda setlere dönüyor
Venedik'te Hürrem imajı
Hande Yener'den Demet Akalın sürprizi
<p>Antalya´nın Kumluca ilçesinde dünyaya gelen Orhan Okulu, yağlı güreşe babası Bekir Okulu´nun teşv

´Geri Vitesi Olmayan Pehlivan´ Rekorunu Geliştirme Peşinde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Anahtardan bakın neler yaptı!

WhatsApp Web'e karanlık mod geldi