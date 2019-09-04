Kayseri mantısını sever misiniz? İşte özel tarifi!

Kayseri mantısı 7’den 70’e birçok kişinin severek tükettiği yöresel lezzetler arasında başta gelmektedir. Her sofrayı süsleyen Kayseri mantısı nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle damakta harika bir tat bırakan Kayseri mantısı her yörede sıklıkla yapılıyor.

KAYSERİ MANTISI MALZEMELERİ:

-1 adet yumurta,

-1 çay kaşığı tuz

-4 su bardağı un,

-2 çay bardağı su

-1 adet soğan,

-250 gram kıyma

SOSU İÇİN:

-3 adet biber

-2 adet domates

-1 çorba kaşığı zeytinyağı

-1 çorba kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 çay bardağı etsuyu,

-pulbiber, reyhan

ÜZERİNE:

-Sarmısaklı yoğurt

-sumak

KAYSERİ MANTISI YAPILIŞI:

Öncelikle yumurta, tuz, un ve 1 çay bardağı suyu karıştırıp sert bir hamur elde edin. 15-20 dakika dinlendirin. Hamurdan iri bezeler koparıp açın. Açtığınız yufkaları önce geniş şeritler halinde boylamasına kesin. Daha sonra enlemesine 1 cm aralıklarla kesin. İncecik kıyılmış soğan ve kıymayı karıştırın. Küçük kare hamurların ortasına kıymalı harcı koyun. Köşelerini bohça gibi içe doğru kapatın. Haşlayıp süzün. Üzerine 1 çay bardağı soğuk su dökün. Sosu için küçük doğranmış 2-3 adet biber ve 2 adet domatesi önce zeytinyağında soteleyin. Daha sonra tereyağını ekleyin. Salça, et suyu, pulbiberi, reyhanı ekleyin. Sosu tenceredeki mantıya dökün. Üzerine sarmısaklı yoğurt koyup, sumakla servis yapın.