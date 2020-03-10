Kayısı yemek için 5 neden! Kayısının faydaları nelerdir?

Koronavirüsten sonra sağlıklı besinlere olan ilgi arttı. Kendini korumak isteyen vatandaşlar kayısı, incir gibi meyveleri bolca tüketmeye başladı. Bunlardan biri olan kayısı minerallerden potasyum ve vitaminlerden B karoten yönünden çok zengin bir meyvedir. Vücudun direnci artıran kayısı göz sağlığından kemiklerin ve dişlerin gelişimine kadar birçok faydası bulunuyor. Ayrıca düşük kalorisi ve içerdiği liflerle kalp krizi ve inme gibi hastalıkları geçirme riskini azaltıyor. A, C, E vitaminleriyle demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan kayısı sağlık açısından önde gelen besinlerden biridir.

Her gün 4 tane kayısı yiyerek hem kilo kontrolünü yapabilir hem de kalbinizi güçlendirebilirsiniz. Potasyum, C vitamini ve posa, kalbi korumak için önemlidir. Potasyum yetersizliğinde glikojen yetersizliği görülür. Kayısı Sodyumun kısıtlanmış diyetlerde mesela konjestif kalp yetmezliğinde, böbrek hastalıklarında, asit toplanması gereken hepatit sirozda ve uzun süre kartikosteroit tedavi gören kişilerde kolaylıkla kullanılabilir.

Kolesterolü dengeler

Kan damarlarının ve arterlerin üzerindeki baskıyı azaltarak kan basıncını düşürür, fazla kolesterolün birikmesini önleyerek kalbin yükünü hafifletir.

Bağırsakları çalıştırır

Bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırır,böylece kabızlığı önler.

Kalbe iyi gelir