Karnabahar tüketmek için 10 neden!

Turpgillerden olan karnabahar içeriğindeki birçok vitamin, mineraller sayesinde doğal antioksidan kaynağı bir sebzedir. Kolay tüketilebilen bu sebze, beslenme alışkanlıklarının değişmesine bağlı artan kolon ve mide kanserine karşı koruyucu rol üstleniyor. Birçok kanser türüne karşı da koruyucu olan bu sebzeyi tüketmeniz için işte 10 neden:

Karnabahar vücuttaki kolesterol düzeyini dengede tutar

Ülser ve gastrit gibi mide sorunlarına, mide yanması ve ekşimesi gibi durumlarına karşı yarar sağlar

Yüksek lif içeriği sayesinde, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar

Sindirim sistemini düzenler

Süreli tokluk sağlar

Mide boşalmasını geciktirdiği için kan şekerinde oluşacak ani değişiklikleri önler

Lif içeriği özellikle bel çevresinde oluşan yağlara karşı etki gösterir

Karnabahar içerdiği B grubu vitaminler sayesinde sinir sistemini onarıcı ve düzenleyici etki gösterir

Potasyumdan zengin olan bu sebze tansiyonu dengeleyerek kan basıncını düzenler

Vitamin ve mineral içeriğinden faydalanmak için karnabaharın zeytinyağlı yemeği, salatası ya da haşlama yöntemleri tercih edilmelidir