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  3. Karantina sürecinden sonra en çok talep edilen kuaför işlemleri
01 Eylül 2020 Salı 16:24 | Son Güncelleme:

Karantina sürecinden sonra en çok talep edilen kuaför işlemleri

Karantina sürecinden sonra en çok talep edilen kuaför işlemleri
IHA

Güzellik kadınlar için bazen bakım bazen de motivasyon anlamına geliyor. Türkiye'de kadınların yılda en az 4 defa imaj değiştirdiklerini söyleyen uzmanlar, karantina sürecinin ardından güzellikle ilgili en çok gelen talepleri anlattı.

Güzellik ve imaj değişikliği kadınlar için olmazsa olmazların başında geliyor. Türkiye’de kadınların güzelliklerine önem verdiklerini belirten uzmanlar,  yılda en az 4 defa imaj değiştirdiklerini söyledi. Peki, karantina sürecinin ardından hangi kuaför işlemleri ilgi gördü?

İHA'ya açıklamalarda bulunan İmaj ve Stil Danışmanı Can Gökboru, sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de kadınların güzelliklerine önem verdiğini ifade eden Can Gökboru, “Kadınlar yılda en az 4 defa imaj değiştiriyor. Müşterilerimizin artan taleplerine cevap verebilmek için aldığımız teorik ve pratik eğitimlerle kendimizi sürekli yeniliyoruz.” dedi.

VİRÜS SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK NASIL OLMALI?

İmaj değiştirmek isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Can Gökboru, “Özellikle bu süreçte hijyen önemli. Gittiğiniz salonlarda kullanılan malzemelerin tek kullanımlık ve size özel olmasını talep edin. Saç boyama işlemi basit bir işlem değildir. Yapılan yanlış uygulamalar saçlarınızı uzun süre istediğiniz gibi kullanamamanıza ve sağlıksız olmasına sebep olabilir. Kullanılan saç boyasının piyasada bilinen markalara ait olması güvenilirlik açısından önemlidir. Saçlarınızı alanında uzman kuaförlere emanet edin.” diye konuştu.

Pandemi sürecinde kadınların evde bile kendilerine özen gösterdiğini söyleyen Gökboru, “Sosyal medya hesaplarımızdan bize müşterilerimiz ulaşarak fikirler aldılar.” şeklinde konuştu.

HANGİ İŞLEMLERE TALEP ARTTI

Evde kalınan sürenin hemen ardından bir çok kadının salonlara geldiğini ifade eden Can Gökboru, “Elimizden geldiği kadar memnun ayrılmalarını sağladık. Evde geçirilen sürenin ardından mikro kaynak, saç renklendirme, saç tasarımı, protez tırnak gibi işlemlerde bir yoğunluk oldu.” dedi.

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