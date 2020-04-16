Karantina sürecinde hangi çiftler anlaşamıyor? Karantina süreci ilişkileri nasıl etkiledi?

Karantina sürecinde çiftlerin anlaşamama sebepleri merak ediliyor. Bu dönem her çiftin farklı duygular yaşamasına sebep oldu. Bazıları eşi ve ailesiyle bu vakti fırsata çevirirken bazıları da ev sürecini çekilmez hale getirdi. Peki, karantinadan ilişkiler nasıl etkilendi? Bu süreç hangi çiftlere zor geldi?

Karantina sürecinin ilişkilerde var olan bazı sorunları da ortaya çıkardığını belirten Psikolog Derya Yalçınkaya, Mor Papatya’ya bu süreçte çiftlerin yaşadıklarını ve yapılması gerekenleri anlattı.

Koronavirüs nedeniyle evde kalma sürecinde duyguların karışması ile tepkilerin de anormalleşebileceğini dile getiren Psikolog Derya Yalçınkaya, ilişkilerle ilgili duygu değişikliğini şu şekilde anlattı:

“Yoğun duygu birikimi ile kişi duygu kontrolünü yaparken zorlanabiliyor. Gerek ekonomik anlamda gerek ruhsal anlamda olumsuz etkilenen bireylerin dayanışma içine girmesi gerekmektedir. Toleransın azalması yerine artış göstermesi, birçok krizi çözüme kavuşturacak cinsten. Çiftler karşılıklı olarak birbirlerine anlayış göstermeli. İlk defa görünen davranış biçimlerinin ruhsal anlamda sıkıntılı süreçten geçtiği bilgisi ile şans bulacağı kanaatindeyim. Kişiler bu zamanlarda hissettikleri duyguları karşı tarafa aktarırsa, karşı tarafta olaya gereksiz anlamlar yüklememiş olacaktır. Değerlendirme yapmak için doğru bir zaman değil. Stresli zamanlarda ani kararların ve tepkilerin verilmemesi gerektiğini söyleyebilirim.”

KARANTİNA SÜRECİNDE HER ŞEY NEDEN GÖZE BATIYOR?

Karantina sürecinde her şeyin göze batması, katlanılmaz ruh halini iyice beslediğini aktaran Yalçınkaya, ilişkilerin önce anlaşamama konusunda anlaşması gerektiğini söyledi. Çiftlerin her konuda aynı düşünmediğini kabullenmeleri gerektiğini dile getiren Yalçınkaya, “Her konuda aynı düşünmediğini, onunda bir birey ve geçmiş yaşamının, alışkanlıklarının olduğunu unutmamalıdırlar. Önce şu ayrımı yapmak gerek ‘İlişki sorunlarımı yeni mi fark ediyorum?’ yoksa ‘Bu sorunlar yeni mi başladı?’ bu ikisi aynı iki şey değil. O yüzden farkındalığın arttığı bu dönemde elekten geçen ilişkiler elbette olacaktır. Uzun vadede ne istiyorum ve bu durumu devam ettirmemek için elimden ne gelir? Sorularını kendilerine sorarak ilişkinin rotasını belirleyebilirsiniz. “ dedi.

NELER YAPILABİLİR?

Davranışını sergilemesine neden olan duyguyu masaya yatırın.

Neyi niçin yaptığı bilgisi yaranın kanamasına engel olabilir hatta tedavi niteliğindedir.

Özelliklede kişisel sınırların ihlal edilmemesi karşılıklı güveni onaran bir tutumdur. Duyguların ifade edilmesi ile duygusal bir yakınlık oluşacağından kopan bağların zamanla onarımı gözle görülecek boyuta ulaşır.

İlişkilerde rollerin tekrar belirlenmesi gerekebilir. Özelliklede ev işlerinde yardımlaşmak “senin her zaman her koşuda yanındayım” mesajı ile kişileri olumlu bir şekilde besler. Eşlerden yardım talep edin bunun bir hak olduğunu unutmayın.