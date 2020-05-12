Karantina sürecinde el ve cilt bakımı nasıl yapılmalıdır?

Karantina günlerinde cilt bakımı araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle dezenfektan ve temizlik ürünlerinin kullanımının artmasının cilde önemli bir etkisi oldu. Peki, karantina sürecinde doğru el ve cilt bakımı nasıl olmalıdır?



İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ubeydullah Dalmış, son aylarda bütün dünyada etkisini artıran koronavirüse yakalanmamak için insanların kullandıkları alkol içerikli hijyen ve dezenfektan ürünleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Covid-19 ya da bilinen adıyla koronavirüsün bütün dünya ülkeleriyle birlikte Türkiye’yi de ciddi manada etkileyen tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Dalmış, “Korona virüsten korunma tedbirleri içinde insanların kullandıkları başta kolonya olmak üzere alkol özlü dezenfektan maddelerinin virüs konusunda çok iyi birer koruyucu oldukları kesindir. Fakat içerdikleri maddelerin fazla kullanımları cilde ciddi zararlar verebilir. Başta cilt kuruma sorunları olmak üzere cilde olumsuz etkilerinden de korunmak gerekmektedir.” dedi.

Bununla birlikte Dermatoloji Uzmanı Dr. Ubeydullah Dalmış, bu tür dezenfektan ve koruyucu malzemelerin zararlarından korunmak için uyarıda bulundu.

DEZENFEKTANLAR CİLDE CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİR



Uzman Doktor Ubeydullah Dalmış, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu maddelerin kullanımıyla ellerde ve ciltte meydana gelebilecek zararlı sonuçlar, bazı tedbirlerle ve kullanım şekilleriyle önlenebilir veya en aza indirilebilir. Bu virüsten korunma sürecinde başta eller olmak üzere cilt sağlığı için şu noktalara önem verilebilir. Klasik ve içeriğinde kimyasal maddeler olan köpük, sıvı sabun ve diğer sabun ürünleri kullanmak yerine eczanelerden satın alınabilen ve özlerinde herhangi bir kimyasal barındırmayan özel sabunlar ve cilt temizlik ürünleri kullanılabilir. Bu doğal ürünlerle hem gerek duyulan hijyen ve korunma sağlanır hem de gerekli olan nemlilik ve bakım cilde kazandırılmış olur.”

YAZIN ELDİVEN KULLANMAKTAN KAÇINMAK GEREKİR



Maskelerden dolayı oluşabilecek cilt tahrişleri ile ilgili kişisel nemlendirici kremlerin kullanılması gerektiğine vurgu yapan Dalmış, bu şekilde cilt tahrişlerinin minimuma indirilebileceğini söyledi. Yaz aylarında eldiven yerine daha sık eller sabunla yıkanması gerektiğini, yaz aylarında eldiven kullanımı terleme yaptığını ve bunun alerjik reaksiyonlara sebebiyet verdiğini ifade eden Dalmış, “Terleme, alerjik tepkimelerin yanı sıra egzama gibi çeşitli dermatitlere de yol açabilir” şeklinde konuştu.

EL VE CİLT BAKIMI İÇİN EN İDEAL ZAMAN GECE SAATLERİDİR



Uzm. Dr. Ubeydullah Dalmış cilt bakımı için gece saatlerinin çok önemli olduğunu söyledikten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ellerin yıkama işleminden sonra bastırmadan bir kullanımlık havlu peçetelerle kurulanması gerekmektedir. Ayrıca özelliklere nemlendirici krem uygulanması da son derece önemlidir. Bu iki unsur başta el egzaması olmak üzere cilt sorunlarında korunmak için gerekli hareketlerdir. Nemlendiricilerle ayrıca hasara uğramış dış tabakalar iyileştirilir ve sağlık için gerekli olan nem ise deri içinde hapsedilmiş olur. Özellikle el ve cilt bakımı için gece çok önemlidir, yoğun içerikli nemlendirici uygulamaları yapın. Bütün bu yapılan önlemlere ve uygulamalara rağmen hala şikâyetler ve sıkıntılar varsa o zaman bir cildiye uzmanına görünmek gerekmektedir. Mevcut sorun için tıbbi bir tedavi gerekiyor olabilir.”