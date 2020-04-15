Burçların hobileri nelerdir?

Burcunuzu biliyorsanız hobi seçmek çok kolay. Çünkü astroloji burçlara göre hobiler konusunda ipucu veriyor. Kovid-19 virüs salgını nedeniyle evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde burçların evde yapmaktan keyif alacağı hobiler merak ediliyor. Hobi konusunda hala kararsızsanız bu haberimiz tam size göre.

Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya değerlendirmelerde bulunan Astrolog Ceylin Çelebi, burçlara göre hobi tercihleri konusunda bilgi verdi. Boğa burçları mutfakta zaman geçirmeyi severken, Koç burçları film izlemeyi seviyor. İşte burçlara göre hobi önerileri…

KOÇ BURCU FİLM İZLEMEYİ SEVER

Yönetici gezegeni Mars olan siz Koçlar için aksiyon ve hareket çok önemlidir. Evde kalmak durumundaysanız şu dönemde muhtemelen çok sıkılmış olabilirsiniz. O zaman sizlere bu dönemi daha eğlenceli vakit geçirebilmeniz için ufak tavsiyelerim olacak. Her türlü aksiyon filmi hoşunuza gidecektir. Bütün gün izleseniz sıkılmazsınız. Bununla birlikte aksiyon oyunları oynamakta sizin bütün can sıkıntınızı alacaktır. Ama hem evdeyken işler hallolsun hem de sıkılmayayım derseniz de evde tadilat ve tamirat işleri ile uğraşabilirsiniz. Bu hem sizi hem ev halkını çok mutlu edebilir.

BOĞA BURCU İÇİN MUTFAKTA VAKİT GEÇİRMEK VAZGEÇİLMEZ

Yönetici gezegeniniz Venüs sevgili Boğalar. Haliyle sizler bütün gün evde de olsanız, sakin sakin cilt bakımları yapmak, tırnaklarınızla uğraşmak, saçlarınızda değişik modeller denemek gibi güzellik ve bakım aktiviteleri yapmaktan hoşlanırsınız. Her daim güzel görünmek bir diğer Venüs’ün yönettiği burç olan Terazi’de olduğu gibi sizler için de önemlidir. Aynı zamanda bu süreçte boğazınıza da çok düşkün olduğunuz için her gün yeni bir tarif deneyebilir, tatlılardan tatlı beğenebilirsiniz. Bunlarda sizi bu zamanlarda mutlu edecek güzel uğraşılar olacaktır.

İKİZLER BURCU TAM BİR KİTAP KURDU

Sevgili İkizler sana sadece iki şey lazım bu süreçte. Gözlük ve bol bol kitap elbette. Kitap satan yerler İkizler burçlarına özel indirim kuponları oluşturmalı bana kalırsa. Bununla birlikte dergiler de elbette bu süreçte tekrar tekrar dönüp okuyabileceğiniz güzel birer alternatif. Bilgi almanın ve bilgi vermenin de çok değerli olduğu bugünlerde internet üzerinden merak ettiklerinizi dinleyebileceğiniz bir sürü kanala da abone olmuşsunuzdur zaten eminim.

YENGEÇ BURCU İÇİN ÇİÇEKLERE BAKMA ZAMANI

Beslemek, büyütmek, korumak, anaçlık etmek denilince ilk akla gelen elbette Yengeçler oluyor. Bu nedenle evde çoluk çocuk kim varsa yemekler hazırlamak, yeni tarifler denemek çok hoşunuza gidebilir. Bununla birlikte bir ev kuşu olan Yengeçler bu süreçte evlerini baştan aşağı tekrar düzenleyebilirler. Çiçek yetiştirmekte yine sizleri pozitif anlamda mutlu edecek güzel bir aktivite olacaktır.

ASLAN BURCU EĞLENCELİ OYUNLARI SEVER

Güneş yönetiminde olan siz Aslanları artık kimse tutamaz. Hepiniz kendi kanalınızı çoktan kurmuş ve videolar çekmeye başlamışsınızdır bile. Kendinizi göstermekten ve beğeni toplamaktan hoşlanan bir yapınız var. Bunun yanında görüntünüzde de değişiklikler yapmaktan hoşlanabilirsiniz. Eğlenceli oyunlar oynamakta elbette sizleri bu süreçte keyiflendirecektir.

BAŞAK BURCU İÇİN SANATSAL AKTİVİTE ZAMANI

Temizlik, titizlik ve düzenden hoşlanan siz Başaklar bu zamanlarda evde vakit geçiriyorsanız eminim ki çoktan iç dış her türlü temizliği yaptınız ve şimdi kavanozları dahil boy sırasına ve belli bir düzene göre sıralıyorsunuzdur. Detaylarla uğraşmaktan hoşlanan sizler için elinizde yatkınsa bu zamanlarda, temizlikten de biraz uzak kalmak isterseniz el işleri, sanatsal aktiviteler iyi bir alternatif olabilir. Her detayına ayrıca önem verdiğiniz için eminim ki ortaya harika eserler çıkartacaksınızdır.

TERAZİ BURCU İÇİN DEKORASYON VAKTİ GELDİ

Venüs’ün yöneticiliğinde olan sizler elbette ki güzellik ve uyum yaratmaktan çok hoşlanırsınız. Bu zamanlarda tüm gün boyunca evde de olsanız asla yatak kıyafetleriyle günü geçirmeyeceğinize eminim. Makyaj ve saçlar yapılıp güne şık bir şekilde başlamak evde yalnız dahi olsanız sizi motive eder. Aynı zamanda fiziksel güzellik uygulamaları yapmaktan hoşlandığınız kadar ev içerisinde de dekorasyonlar yapmak, odalarda yer değişiklikleri yapmak sizlere keyif verebilir.

ARAŞTIRMAK AKREP BURCUNUN İŞİDİR

En gizemli, en dedektif, en duygularını yoğun yaşayan Akrepler soruyorum sizlere, bu süreçte araştırmadık eski sevgili, arkadaş, arkadaşın arkadaşı, arkadaşın görümcesinin dayısının yeğeni kaldı mı? Bence kalmamıştır. Herkes araştırılmış, gizlide saklıda ne varsa artık biliniyordur sizler tarafından. Aynı zamanda doğanın gizemleri, mısır piramitlerinin sırları, okült konular gibi birçok konu da bu süreçte sizlere keyif verecek güzel araştırmalar olabilir.

EVDE OLMAYI SEVMEYEN YAY BURCU NASIL MUTLU OLUR?

Gezmekten ve yeni yerler keşfetmekten keyif alan Yaylar sizler için bu süreç biraz daha zor geçebilir. Neticede evde kalmaktan hoşlanmazsınız. Ancak bilgiye de çok değer veren sizler için yüksek öğrenim konuları, yüksek eğitim ve öğretimlere başlamak sizleri mutlu edebilir. Ufkunuzu genişletecek her türlü konuda bilgi araştırmak sizleri mutlu edecektir.

OĞLAK BURCU HOBİLERİ



Ciddi ve çalışmayı seven siz Oğlaklar bu süreçte de kafanızı işten pek kaldıramayacaksınız zira çalışmak sizi en çok motive eden şeylerden biridir. Hobi olarak sizlere tavsiyem istediğiniz boyutta bir puzzle’a başlamak olabilir. Bu hem sizlerin bu süreçte zihinsel anlamda kafanızı dağıtmanıza yardımcı olurken hem de işin sonunda somut bir eserin ortaya çıkacak olması da sizi motive edecektir.

KOVA BURCU HOBİLERİ



Bir diğer Satürn’ün yöneticiliğindeki Kova burçları sizleri elbette ki oyalayabilecek aktiviteler, sudoku, kelime oyunları ve her türlü zekâ geliştiren oyunlar olabilir. Bunun yanında bir mesajı olan her türlü film izlemek ve sosyal medya üzerinden paylaşımları takip etmekte evde kaldığımız bu süreçte sizleri oyalayacaktır. Kabiliyeti olanlar ve ne zamandır düşünenler varsa da bu dönemde ilgi alanlarına yönelik bir kitap yazmaya başlayabilirler.

BALIK BURCU İÇİN BİRÇOK HOBİ ÇEŞİDİ BULUNUYOR



Jüpiter’in yönetimindeki Balıklar fedakâr ve hassas yapınızla bu dönemde çoktan gönüllü hasta bakıcı, maske üreticisi, yardım vakıflarında aktif rol almak gibi birçok faaliyette bulunmuşsunuzdur. Biraz da kendinize vakit ayırmak isterseniz sizlere ebru sanatıyla uğraşmanızı, resim veya yoga yapmanızı tavsiye ederim. Kendinizi bunlarla uğraşırken adeta kaybedeceksiniz, bana güvenin.



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