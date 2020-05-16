Karanlıkta uyumak neden önemli? Sağlıklı uyuma koşulları nelerdir?

Sağlıklı uyku koşulları merak ediliyor. Karanlıkta sağlıklı uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor, güçlü bağışıklık sistemi de hastalıklara karşı kalkan oluyor. İşte uyku hakkında merak edilen detaylar...

Koronavirüs (Covid-19) salgını, hastalıklardan korunmada güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koyarken, Endokrinoloj Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan immün sistemi olumlu biçimde etkileyen faktörlerden birinin de karanlıkta sağlıklı uyku uyumak olduğunu söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bahçeci, “Uyumak, özellikle karanlıkta uyumak melatonin yapımını ve salgısını artırıyor. Bu da bağışıklık sistemi, kanser, hipertansiyon ve şeker dahil pek çok hastalığın önlenmesine yardımcı oluyor.” dedi.

7 SAATTEN AZ OLMAYAN YETERLİ VE KALİTELİ UYKU



7 saatten az olmayan yeterli ve kaliteli uykunun sağlıklı yaşamayı sağladığının ve insan ömrünü uzattığının bir gerçek olduğunu belirten Prof. Dr. Bahçeci, “Sağlıklı ve kaliteli uykunun sağladığı dinlenme ile melatoninden maksimum yararlanmak için zamanlı ve uygun ortamda, her türlü ışıktan uzak, mümkün olduğunca karanlıkta uyumak çok yararlı olmaktadır.” diye konuştu.

MAVİ IŞIK MELATONİNİN SALGILANMASINI BASKILIYOR



Karanlıkta uyumanın melatoninin salgılanmasını artırdığını, ışığın ama özellikle mavi ışığın ise hormonun salgılanmasını baskıladığını ifade eden Prof. Dr. Bahçeci bu ışığa küçük büyük pek çok kişinin uzun saatler maruz kalındığını söyledi.

Mavi ışığın özellikle bilgisayar ekranı, dizüstü ve tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve LCD televizyonlardan yayıldığını kaydeden Prof. Dr. Bahçeçi sözlerini şöyle sürdürdü: