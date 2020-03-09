Karamelli trileçe nasıl yapılır?

Tatlılar arasında hafif bir lezzet olan trileçe tarifinin yapılışı merak ediliyor. Misafirlerine güzel tatlı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan trileçenin kolay tarifi İnternette aratılıyor. Yemeklerin yanına yakışacak karamelli trileçenin tarifi sanıldığı kadar zor değil. Haberimiz içerisinden en güzel karamel trileçe tarifi ve yapılışı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.





TRİLEÇE MALZEMELER

4 Adet oda sıcaklığında yumurta 1 çimdik tuz

3/4 Su bardağı toz şeker

3/4 Su bardağı un

1 Paket vanilya

1 Tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 Su bardağı toz fıstık

ŞERBET MALZEMELERİ

3 Su bardağı süt

1 Su bardağı toz şeker

1 Paket krema

KARAMEL SOS MALZEMELERİ

1 Su bardağı toz şeker

4 Çorba kaşığı su

1 Tatlı kaşığı limon suyu

Oda sıcaklığında 90 gram tereyağı

Yarım su bardağı oda sıcaklığında krema

YAPILIŞI

Yumurtanın aklarını ve sarılarını ayırın. Tuz ile aklarını köpürene kadar çırpın. Bir yandan yavaş yavaş toz şekeri ilave edin ve kabarana kadar çırpın. Sarılarını da ilave ederek karıştırın

Kalan malzemeleri de ekleyin ve spatula ile söndürmeden karıştırın. Pişirme kâğıdı serilmiş ve kenarları yağlanmış fırın kabına dökün

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Kekin kenarlarını kurtarın ve bir tepsiye ters çevirin. Ilıyınca dikkatlice iki tarafına çatalla gözenekler açın. Alt kısmı yukarıya gelecek şekilde dikkatlice tekrar pişirdiğiniz kalıba yerleştirin

Şerbet için süt ve şekeri bir tencereye alın ve eriyene kadar orta ateşte karıştırın. Ocaktan alıp kremayı ilave edin iyice karıştırın. Yavaş yavaş kekin üzerinde gezdirerek dökün. Buzdolabında 2 saat soğutup dinlendirin

Bu esnada karamel için toz şekeri, suyu ve limon suyunu bir sos tenceresine alın ve hiç karıştırmadan sütlü kahverengini alana kadar pişirin.

Dikkatlice tereyağını ilave edin ve eriyene kadar karıştırın. Kremayı da ilave edin ve karıştırıp ocaktan alın. Soğuyana kadar karıştırın. Trileçenin üzerinde gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun...

TRİLEÇE TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Arzuya göre hazırladığınız trileçeyi; frambuaz, çikolata ya da portakal sosu ve toz Antep fıstığı ilavesiyle servis edebilirsiniz.