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  3. Bilim insanları açıkladı! İşte kanser oluşumunun nedeni

Bilim insanları açıkladı! İşte kanser oluşumunun nedeni

Bilim insanları açıkladı! İşte kanser oluşumunun nedeni

Kanser oluşumunun nedeni vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanser vakaları ile ilgili soruların cevapları araştırılıyor. Bilim insanları, kronik iltihaplanmanın kötü huylu tümörlerin gelişmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu tespit etti.

MedicalXpress’in aktardığına göre, ABD’nin Charlotte şehrindeki Kuzey Carolina Üniversitesi’nden uzmanlar, 10 vakanın ikisinde kanserin nedeni enfeksiyon, virüs veya bakteriler olduğunu ortaya çıkardı. Bakterilerin MUC1 glikoprotein ile etkileşimi hastalığa yol açıyor. Glikoprotein, organlardaki epitel hücrelerinin apikal yüzeyini kaplıyor.

Uzmanların görüşüne göre glikoprotein, kronik iltihaplanmada patojenik süreçlere neden olabiliyor.

Diğer yandan MUC1’in koruyucu fonksiyona sahip olduğunu kaydeden uzmanlar, bu glikoproteinin her zaman tehlikeli hücreye dönüşmediğini kaydetti. Glikoproteinin, bazı hastalarda antienflamatuvar (iltihapla savaşan) işlevini sürdürmeye devam ediyor.


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