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  • Kalorisi düşük faydası büyük soğan suyu çorbası tarifi! Soğan suyu çorbası nasıl yapılır?
20 Eylül 2020 Pazar 14:35 | Son Güncelleme:

Kalorisi düşük faydası büyük soğan suyu çorbası tarifi! Soğan suyu çorbası nasıl yapılır?

Kalorisi düşük faydası büyük soğan suyu çorbası tarifi! Soğan suyu çorbası nasıl yapılır"

"Kilo vermek istiyorum ama soğan suyu sevmiyorum" diyenler için kalorisi düşük soğan suyu çorbası tarifi hazırladık. İşte doğal ve sağlıklı yollardan zayıflama imkânı sunan soğan suyu çorbasının yapılışı ve malzemeleri...

Soğan suyu vücutta yağ parçalarını artırarak metabolizmayı harekete geçirir. Bu durum hem kilo vermeyi kolaylaştırır hem de zararlı besinlerin dışarı atılmasını sağlar. Soğan suyunu içemeyenler için kalorisi düşük soğan suyu çorba tarifi hazırladık. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz şifa deposu soğan suyu çorbası tarifi ve malzemeleri...

SOĞAN SUYU ÇORBASI MALZEMELER

4 adet soğan

2 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 su bardağı light süt

Tuz ve karabiber

SOĞAN SUYU ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Soğanları doğrayıp sıvı yağda iyice kavurun. Üzerine biraz un ekleyip yavaş yavaş 4 su bardağı suyu ilave edin. Tuz ve karabiberi serptikten sonra blenderdan geçirin. 1 yumurta sarısı ve 1 su bardağı yağsız sütü çırpıp, blenderla karıştırdığınız karışımla birleştirip kaynatın. Afiyet olsun.

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