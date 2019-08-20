Kaliteli bir uyku için 5 öneri

Kaliteli bir uyku için yapılması gerekenleri sizler için araştırdık. Çağımızda birçok uyarıcı içinde kaliteli bir uykuya dalmanın oldukça zor olduğu söylenebilir. Uyku; yaşam kalitemizi doğrudan etkileyebilmektedir. Bununla ilgili çok sayıda bilimsel çalışma vardır. Yapılan araştırmalar; uykusuzluğun beynimiz ve vücudumuz üzerinde çok ciddi etkiler yaptığını ortaya koymaktadır.

20 Ağustos 2019 Salı 08:48
20 Ağustos 2019 Salı 08:53
Kaliteli bir uyku için 5 öneri

"Kaliteli bir uyku için neler yapmalıyız?" sorusu ile çok sık karşılaşılmaktadır. Sağlığımızı, gündelik ve uzun vadede yaşamımızı doğrudan etkileyen uyku hakkında birçok araştırma yapılmaktadır. İnsan vücudundaki fizyolojik sistemler ve beyin ile ilgili faaliyetler kendini uyurken yenilemektedir. Uzun zaman dengesiz bir uyku düzeni sürdürüldüğünde bünyede ciddi sıkıntılar oluşmaya başlamaktadır. Kaliteli bir uyku için yapılması gerekenler haberimizin devamında sizlerle…

KALİTELİ BİR UYKU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Uykunun insanın yaşam kalitesini olumlu etkilediğini gösteren çok sayıda bilimsel çalışma var. Bununla birlikte halen birçok insan için uykuya dalmak ya da kaliteli bir uyku çekmek çok kolay olmuyor. Uyku kalitesini artırmak için neler yapabiliriz?

Uyku uzmanı Matthew Walker, "Uzun ve sağlıklı bir hayatınız olmasını istiyorsanız, akşamları iyi uyumaya gayret etmeniz gerekiyor" diyor.

University of California, Berkeley'de sinir bilimi ve psikoloji bölümü öğretim üyesi olan Walker, salgın hastalıklarla ilgili yapılan bir dizi çalışmaya katılan milyonlarca insanından alınan verileri inceledi ve uyku ile sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiye dair bulgularını bir kitapta yayımladı.

Walker, "Uyku, dünya üzerinde var olan en demokratik ve en ücretsiz sağlık sistemi" diye tanımlıyor.

Yaklaşık yarım asır süren araştırmaların ardından uyku alanında çalışmalar yapan bilim insanları artık "uykunun faydalarının ne olduğu" sorusuna değil, "uykunun bize sağlamadığı fayda olup olmadığı" sorusuna odaklanmaya başladı.

UYKUNUN BİZE FAYDALARI NELER?

Yapılan bilimsel çalışmalar, uykusuzluğun beynimiz ve vücudumuz üzerinde çok ciddi etkiler yaptığını ortaya koydu.

Alzheimer, kanser, kalp krizi, obezite, şeker, depresyon ve hatta intihar gibi ölümlere neden olan durumların neredeyse tamamının uykusuzlukla önemli ya da bir şekilde bağlantısı var.

İnsan vücudundaki belli başlı fizyolojik sistemler ve beyinle ilgili faaliyetler, uyurken yenileniyor. Uykusuzluk durumunda ise ciddi sıkıntılar baş gösteriyor.

Ancak uykunun sahip olduğu tüm faydalara rağmen uykuya dalmak her zaman çok da kolay olmuyor. Uyku haplarının ise beraberinde getirdiği bir dizi sağlık sorunu nedeniyle faydaları tartışmalı.

PEKİ AMA KALİTELİ BİR UYKU İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Prof. Walker, iyi bir uyku için altı öneri sıralıyor:

1. HER GÜN AYNI SAATTE YATIN, AYNI SAATTE KALKIN

İyi bir uyku düzenini oturtmanın ilk adımı çok basit: Her gün aynı saatte yatın ve aynı saatte kalkın.

Bunlar içinde de en önemlisi kalkma saatinizi alışkanlığa dönüştürmek. Her gün aynı saatte kalkarsanız, o zaman günün sonunda da aynı saatlerde uykunuz gelmeye başlar

2. ODANIZI KARANLIĞA GÖMÜN

Vücudun biyoritminin düzenlenmesinde büyük önem taşıyan melatonin hormonunun salgılanması için karanlık bir ortamın sağlanması gerekir.

Yatmadan bir saat önce bulunduğunuz odayı loşlaştırın.

Melatonin salgılanmasını olumsuz etkileyen bir diğer etken de elektronik cihazların ekranından gelen mavi ışık.

Uyumadan en az bir saat önce elektronik cihaz kullanmayı bırakın.

3. ORTAMI SERİN TUTUN

İyi bir uykunun yolu, uyuduğunuz ortamın serin olmasından geçiyor.

Zira dinlendirici bir uyku için beynimiz ve bedenimizin sıcaklığının normalden 1 derece daha düşük olması gerekir.

Dolayısıyla yattığınız odanın ideal sıcaklığı 18 derece civarında.

4. YATAĞINIZI SADECE UYUMAK İÇİN KULLANIN

Eğer uykuya dalmak için geçirdiğiniz süre 20 dakikayı aşıyorsa, yataktan çıkın ve uykunuz gelene kadar başka bir odada bir şeylerle uğraşın.

Mesela kitap okuyun, televizyon izleyin. Ancak bu işleri yatağınızda yapmayın.

Yatağınızda uyumak dışında başka bir faaliyette bulunmamamız beyninizin burayı uykuyla bağdaştırmasına ve bu da uyku kalitenizin artmasına yol açar.

5. KAHVE GİBİ UYARICILARI AZALTIN

Bir insan gün içerisinde yüksek miktarlarda kola, kafein ve tein gibi sinir sistemini uyaran maddeler tüketir.

Prof. Walker, uykudan 12 saat önce bu maddeleri almayı kesmenizi öneriyor.

Walker, kahvenin içinde yer alan kafeinin 12 saate kadar vücudunuzda kaldığını söylüyor.

Bu nedenle siz her ne kadar uykudan birkaç saat önce kahve içmediğinizi düşünseniz de daha erken saatlerde tükettiğiniz kahveden gelen kafein vücudunuzda aktif kalmayı sürdürüyor.

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