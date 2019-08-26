Kısa sürede etkili sonuç: Kakao maskesi

Kakao genelde bir gıda maddesi olarak tüketiliyor olsa da farklı şekillerde de kullanıma uygun bir maddedir. Gıda malzemesi dışında en sık kullanımı maske iledir. Kakao maskesi her cilt tipine uygun olan etkili maske tariflerinden biridir. Kakao maskesi, cildi daha taze ve canlı bir hale getirir. ‘Kakao maskesinin cilde faydaları nelerdir?’ sorusunun yanıtını sizin için derledik…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:53
26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:53
Kısa sürede etkili sonuç: Kakao maskesi

Kakao çekirdeğinin cilde olan sayısız faydaları nedeniyle, kakao maskesi son yıllarda tercih edilen doğal yöntemlerden birisi olmuştur. Kakao içinde barındırdığı yüksek derecede antioksidan ve vitaminler ile cilde çok iyi gelmektedir. Yumuşak ve bakımlı bir cilt isteyen kişilerin tercih ettiği kakao maskesi, evde çok pratik bir şekilde hazırlanabilmektedir. Her cilt tipine uygun olan kakao maskesi hakkında merak edilenleri sizin için derledik…

KAKAO MASKESİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Kakao maskesi kullananlar, ciltte oluşan renk değişimlerinden kırışıklık ve cansız görünüme kadar iyi geldiğini kanıtlamışlardır. Kakao maskesi her cilt tipine uygun olan etkili maske tariflerinden biridir. Kakao maskesi yapanlar daha taze ve canlı bir cilde sahip olurlar. Kakao içinde barındırdığı yüksek derecede antioksidan ve vitaminlerle cilt için mükemmel bir koruyucudur. Evde hazırlayabileceğiniz doğal kakao maskesi, cildinizi harekete geçirip canlandırmanın yanı sıra, yaşlanma nedenlerine karşı hem iç hem dıştan etkin bir koruma sağlayacak. Düzenli olarak uygulandığında etkisini kısa sürede gösteren kakao maskesinin cilde faydaları, kakao maskesi cilde nasıl kullanılır ve kakao maskesi tariflerini sizinle paylaştık.

Kakao maskesinin cilde faydaları:

-Cildin daha sıkı ve gergin olmasını sağlar
-Gözenek sıkılaştırıcı ve küçültücü etkisi vardır
-Cildin daha pürüzsüz olmasında etkilidir
-Kakao peeling etkisi yaratarak ölü hücreleri ciltten atar
-Kakao maskesi sivilce oluşumunu öner
-Kakao maskesi siyah noktaları temizler
-Kakao maskesi hasar görmüş cildi onarır
-Cildin yumuşak ve bakımlı olmasını sağlar
-Yaşlanma karşıtı etkisi ile kırışıklıkların görünümünü azaltır.

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Kısa sürede etkili sonuç: Kakao maskesi
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