Kahvaltı için pratik pizza tarifi! Pizzanın yapılışı ve malzemeleri
Pratik pizza tarifleri merak ediliyor. İşte size zeytinli, peynirli ve kolay sos tarifiyle lezzetli pratik pizzasının yapılışı ve malzemeleri…
Özellikle çocuklar pizzayı çok seviyor. Peki, kahvaltı için 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik pizza tarifine ne dersiniz? İşte size kolay sos tarifiyle lezzetli, kahvaltıya pratik pizzanın yapılışı ve malzemeleri…
HAMUR İÇİN MALZEMELER
3,5 su bardağı un
1,5 kaşık sıvı yağ
1 paket kuru maya (10 gr)
Tuz
Ilık su
SOS MALZEMELERİ
2 Yemek kaşığı domates salçası veya biber salçası(isteğe göre)
1 Çorba kaşığı kekik
Pulbiber, karabiber
1 çay bardağı su
(Salça kullanmak istemeyenler onun yerine ketçabın içine baharat katarak da kullanabilir)
PİZZANIN ÜSTÜ İÇİN MALZEMELER
Sucuk
Mısır
Siyah zeytin
Yeşil zeytin
Kaşar peynir
Domates
Mantar
Beyaz peynir
Kırmızı biber ya da yeşil biber olabilir
Malzemeleri isteğe göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz
PRATİK PİZZANIN YAPILIŞI
Öncelikle mayayı küçük bir kaba alın ve çok az miktarda suyla karıştırıp iyice eritin
Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın
Una tuz ekleyin ve un havuzunun ortasına suda erittiğiniz mayayı ilave edin
Ardından sıvı yağı ilave edin ve yavaş yavaş ılık suyu ekleyip pizza hamurunu yoğurmaya başlayın
Yumuşak kıvamda bir hamur elde edin
Yoğurma işlemini bitirince, pizza hamurunu ıslak bir bezle üzerini kapatın ve 10 dakika mayalandırmaya bırakın
Hamur mayalanırken sosu hazırlamaya başlayın
Sos için malzeme listesine, göre bir kaseye salçayı dökün.
Ardından pulbiberi, karabiberi ve kekiği tuzu da ekleyip hepsini iyice karıştırın
Pizzanın üstü için malzemeleri hazırlayın
Mayalanmış pizza hamurunu merdane ile açın ve yağladığınız tepsiye yayın
Sonra salçayı hamura iyice dağıtın
Malzemelerinizi kendi damak tadınıza göre yerleştirin (Kaşarı ayırın, onu pişmeye yakın üzerine eklerseniz daha güzel olur)
Pizza tepsisini, önceden ısıttığınız 200 dereceli fırına sürün
Afiyet olsun…