Kahvaltı için pratik pizza tarifi! Pizzanın yapılışı ve malzemeleri

Özellikle çocuklar pizzayı çok seviyor. Peki, kahvaltı için 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik pizza tarifine ne dersiniz? İşte size kolay sos tarifiyle lezzetli, kahvaltıya pratik pizzanın yapılışı ve malzemeleri…

HAMUR İÇİN MALZEMELER

3,5 su bardağı un

1,5 kaşık sıvı yağ

1 paket kuru maya (10 gr)

Tuz

Ilık su

SOS MALZEMELERİ

2 Yemek kaşığı domates salçası veya biber salçası(isteğe göre)

1 Çorba kaşığı kekik

Pulbiber, karabiber

1 çay bardağı su

(Salça kullanmak istemeyenler onun yerine ketçabın içine baharat katarak da kullanabilir)

PİZZANIN ÜSTÜ İÇİN MALZEMELER

Sucuk

Mısır

Siyah zeytin

Yeşil zeytin

Kaşar peynir

Domates

Mantar

Beyaz peynir

Kırmızı biber ya da yeşil biber olabilir

Malzemeleri isteğe göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz

PRATİK PİZZANIN YAPILIŞI

Öncelikle mayayı küçük bir kaba alın ve çok az miktarda suyla karıştırıp iyice eritin

Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın

Una tuz ekleyin ve un havuzunun ortasına suda erittiğiniz mayayı ilave edin

Ardından sıvı yağı ilave edin ve yavaş yavaş ılık suyu ekleyip pizza hamurunu yoğurmaya başlayın

Yumuşak kıvamda bir hamur elde edin

Yoğurma işlemini bitirince, pizza hamurunu ıslak bir bezle üzerini kapatın ve 10 dakika mayalandırmaya bırakın

Hamur mayalanırken sosu hazırlamaya başlayın

Sos için malzeme listesine, göre bir kaseye salçayı dökün.

Ardından pulbiberi, karabiberi ve kekiği tuzu da ekleyip hepsini iyice karıştırın

Pizzanın üstü için malzemeleri hazırlayın

Mayalanmış pizza hamurunu merdane ile açın ve yağladığınız tepsiye yayın

Sonra salçayı hamura iyice dağıtın

Malzemelerinizi kendi damak tadınıza göre yerleştirin (Kaşarı ayırın, onu pişmeye yakın üzerine eklerseniz daha güzel olur)

Pizza tepsisini, önceden ısıttığınız 200 dereceli fırına sürün

Afiyet olsun…