Kahvaltı için hazırlanacak özel ekmek dilimi tarifi!

Köylerin nadide lezzetlerinden olan ekmek dilimi herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Ekmek dilimi nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü ekmek dilimi her yörece sevilen bir lezzettir. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ekmek diliminin lezzetli tarifi aşağıdadır.

FIRINDA KAHVALTILIK EKMEK DİLİMLERİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 10 dilim ekmek

• 2 yumurta

• Beyaz peynir yada kaşar peyniri

• 1 kapya biber

• 2 yeşilbiber

• 1 domates

• Tuz, sıvı yağ, kekik, karabiber

• Ekmeklerin üzerine sürmek için kahvaltılık margarin

FIRINDA KAHVALTILIK EKMEK DİLİMLERİ TARİFİ YAPILIŞI

1. Ekmeklerin üzerine ince bir kat kahvaltılık margarin sürülür, biberler ve domates küçük küçük doğranıp diğer malzemelerle karıştırılır ve ekmeklerin üzerine sürülür, fırın tepsisine yerleştirilen ekmekler 200° de 15 dakika pişirilir.