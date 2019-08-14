Kahvaltı için hazırlanacak özel ekmek dilimi tarifi!

“Ekmek dilimi nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında başa geliyor. Köylerimizin yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan ekmek diliminin nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında... Ekmek dilimi çok sık tüketiliyor bu nedenle evde nasıl yapıldığı sorgulanıyor. Kahvaltıda vazgeçilmez olan ekmek diliminin tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
Kahvaltı için hazırlanacak özel ekmek dilimi tarifi!
Köylerin nadide lezzetlerinden olan ekmek dilimi herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Ekmek dilimi nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü ekmek dilimi her yörece sevilen bir lezzettir. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ekmek diliminin lezzetli tarifi aşağıdadır. 
 
FIRINDA KAHVALTILIK EKMEK DİLİMLERİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
10 dilim ekmek
2 yumurta
Beyaz peynir yada kaşar peyniri
1 kapya biber
2 yeşilbiber
1 domates
Tuz, sıvı yağ, kekik, karabiber
Ekmeklerin üzerine sürmek için kahvaltılık margarin
 
FIRINDA KAHVALTILIK EKMEK DİLİMLERİ TARİFİ YAPILIŞI
 
1. Ekmeklerin üzerine ince bir kat kahvaltılık margarin sürülür, biberler ve domates küçük küçük doğranıp diğer malzemelerle karıştırılır ve ekmeklerin üzerine sürülür, fırın tepsisine yerleştirilen ekmekler 200° de 15 dakika pişirilir.
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