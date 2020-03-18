Kadınların gözde yatırım aracı: Altın Kadınlar altını nasıl saklıyor?

Kadınların en gözde yatırım aracı nedir? Altın fiyatlarında son durum ne? gibi soruların cevapları araştırılıyor. Koronavirüs gibi küresel etkiye sahip konular altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi altına olan ilgiyi de artırıyor. Altın Türkiye'de en önemli yatırım araçlarının başında geliyor. Özellikle kadınlar birikimlerini altınla değerlendiriyor.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Finansal Analist İslam Memiş, altın hakkında merak edilenleri anlattı.



Altın hâlâ gözde yatırım aracı mıdır?

Son 10 yıldır yatırımcısına yüzde 450 kazandıran, kötü gün dostu, yastık altın birikimlerinin gözdesi altın, kadınların gözdesi olmaya devam ediyor. Türkiye’de kadınlar, altına olan ilgisi her geçen gün arttığını gözlemliyorum.Ne fiziki altın alımı yapan gelenekçiler, ne de bankalarda altın hesabı açan kadınlar, altından vazgeçmiyor. Ev işleriyle uğraşan kadınlar fiziki altın biriktirmeyi tercih ederken, başka işlerde çalışan kadınlar bankalardan hesap altın hesabı açarak birikimlerini altına çeviriyor.Fiziki altın alımını tercih eden gelenekçiler dediğimiz kadınlar, bilezik, çeyrek, cumhuriyet altını gibi 22 ayar altınları tercih ederken, başka işlerde çalışan kadınlar iş hayatının yoğunluğu, saklama riski, mesai saatleri gibi nedenlerden dolayı bankalarda açtığı altın hesaplarında 24 ayar gram altın biriktirmeyi tercih ediyor.

Altın tercihi genel olarak nasıl? Neye göre satın alınıyor?

Sonuçta hepsi, altın birikimlerinden yılda yüzde 30-35 aralığında kazanç sağlıyor. Şöyle bir örnek verebilirim ;2019 yılına 218 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, 2019 yılını 291 lira seviyesinden tamamladı. Yani 2019’da gram altın yatırımcısına, 1 gramda 73 lira kazandırmış oldu. Türkiye’de bölgelere göre altın kültürünün de değiştiğini söyleyebilirim. Doğu ve Güneydoğu, Karadeniz bölgeleri veya vatandaşları işlenmiş altınlarını ( kolye, küpe, yüzük, bileklik vs ) 22 ayar olarak tercih eder. 18-14-8 ayar gibi altınları genelde almayı tercih etmezler. Çünkü onların örf, âdet ve geleneklerine göre altın, ağır ve ayarı yüksek olmalı. Diğer bölgelerde ise 22-18-14 ayar altınların da tercih edildiği, modern işlemi ya da İtalyan model dediğimiz işlemeli takılar, tercih ediliyor. Son dönemlerde yeni evlenecek genç kızlarımızın düğün set takımlarında 14 ayar, taş ağırlıklı modellere rağbet ettiğini gözlemliyorum.Onlar için önemli olan tarz, ayar değil.

Altında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

İşçilik farkına baktığımızda 22 olsun 14 olsun işçilikler aynıdır. Yani 10 Bin liralık 22 ayar bir takının 250 lira işçiliği varsa 14 ayar takıda da aynı. 'Olur mu öyle şey, 22 ayarlarda işçilik yok, satarken zarar etmiyorsun' diyenler çoktur. Ancak bu yıllardır yanlış bilinen bir düşünce ve söylemdir. Kulaktan kulağa yayılmış yanlış bir inanıştır. Dünya ekonomileri daraldıkça dünya insanlarında tasarruf bilincinin arttığı, tasarrufların artmaya başladı dönemlerden geçiyoruz. İnsanlar, altını sadece takı olarak değil, yatırım aracı olarak da görüyor, haklılar da. Geçen yıl aldığı bir yüzük, bu yıl 100 lira fark ediyorsa, ödemiş olduğu işçilik bir yıl sonra kapanıyor üzerine koyup kâr ediyorsa altın almanın kazancı onları haklı çıkarıyor.

Kadınlar altını nasıl saklıyor?

Rahmetli annemin zamanında altın almak zor, saklamak kolaydı. Bugün altın almak kolay, saklamak zor ! Örf, âdet, kültür, yeni dünya düzeninde değişiklikler olduğundan hırsızlıklar artmış, güven azalmıştır. Ortam böyle olunca insanlar tasarruf yapmaya korkmuş, yapanların çoğu ise birikimlerini evde tuttuğundan hırsızlara kaptırmıştır. Fiziki altın biriktiren kadınlar, birimlerini evlerinin en gizli yerlerine sakladığını düşünüyorlar ancak eve hırsız girdiğinde maalesef bulamadığı hiçbir birikim kalmıyor. Zamanla teknoloji ve imkanların gelişmesi, insanların altın saklama çeşitlerini kolaylaştırıyor. Altın yatırımcısı kadınlar, fiziki olarak bilezik alıp koluna takmayı, bankalardan altın hesabı açarak mevduat hesaplarında biriktirmeyi ya da bankalardan kasa kiralamayı tercih ediyor. Evlerinde altın saklamalarını kesinlikle tavsiye etmiyorum, bu çok riskli. Bankalardan kasa kiralamak evden tutmaktan daha uygun olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet, Tam, Yarım, Çeyrek gibi altın biriktiriyorlarsa bunları toplayıp kalın bilezik yapmalarını, kollarına takmalarını tavsiye ediyorum. Kadınlar, altın günü ya da farklı ortamlarda bir araya geldiklerinde “ Şunu al daha az kaybın olur, bunu al daha iyi “ gibi birbirlerine tavsiyede bulunuyorlar. Bu düşünce kişilerin kendi alışkanlıklarını başkalarına tavsiye etmekten başka bir şey değildir. Hepsi de 22 ayar ve alım satım farkı aynıdır. Yatırımcı, farklı söylemlere kafa yorarsa hata yapma olasılığı artar. İşin muhabbet kısmını bırakıp tasarrufa yönelerek birikim yapmalıyız. Yatırımcısına altından başka sabit getiri anlamından kazandıran başka bir yatırım aracı olmadığını düşünen biriyim. Altın biriktirmeye, tasarruflarımıza sahip çıkmaya devam etmeliyiz...



