Kadınlar erkeklerin hangi özelliğini çekici buluyor?

Kadınların erkeklerde çekici bulduğu davranışlar sık sık araştırılan konular arasında yerini almış bulunmaktadır. Ne istediğini bilen erkeğin kadınlara cazip gelmedi gibi istediğine ne kadar tutkulu olduğu da kadınları etkilemektedir. Özellikle tutkulu konuşma kadınların erkeklerde çekici bulduğu davranışlarda ilk sıralarda yerini almış bulunmaktadır. İlişkilerin zorlaştığı ve beklentilerin arttığı çağımızda kadınların erkeklerde çekici bulduğu davranışlardan bazıları haberimizin devamında sizlerle…

KADINLARIN ERKEKLERDE ÇEKİCİ BULDUĞU DAVRANIŞLAR

Kadınlara göre çekici erkek değişken olsa da genel olarak onlara çekici gelen bazı erkek özellikleri vardır. Bakalım kadınlara çekici gelen erkek davranışları nelermiş?

TUTKULU KONUŞMA ERKEĞİ ÇEKİCİ GÖSTERİR

Kadınlarda ne konuşulduğundan ziyade nasıl konuşulduğu daha önemlidir. Siz siz olun konuşurken olabildiğince konsantrasyonunuzu toplayın ve sadece konuşmaya odaklanın. Kadınlar konuşmaya verdiğiniz değere ve konuşma şeklinize çok fazla takılırlar.

KADINLAR GÜZEL KOKULARDAN ETKİLENİR

Kadınlar, erkeklerin kokuları ile baştan çıkabilir. Kadınların erkeklerin kokularına aşık olabileceği de bilimsel araştırmalarca kanıtlanmıştır. Bir kadını etkilemek istiyorsanız görünüşünüz kadar kokunuzda önemli. Parfümünüzü dikkatli seçmekte fayda var.

DÜŞÜNCELİ ERKEK MİLYONLARCA ADIM ÖNDEDİR

İçinizden gelen bir anda sevdiğiniz kişiye mesaj atmanın onda nasıl bir mutluluk uyandırabileceğini biliyor musunuz? Biz cevap verelim, çok mutlu olduğunun garantisini verebiliriz. Hislerinizi sevdiğinizle paylaşmanız gerçekten onu çok mutlu edecektir. Bunların yanı sıra onu düşündüğünüzü gösteren hareketler ya da davranışlar sergilerseniz bir kadını kolaylıkla kendinize bağlayabilirsiniz

BİR KADINA ARKADAN SARILMAK ONU GÜVENDE HİSSETTİRİR

Bir erkeğin, bir kadına arkadan sarılması, kadını çok güvende hissettiren bir harekettir ve bu durumlarda erkeği çok çekici bulur. Kadınlar zaten sarılmayı bu kadar seviyorken , arkadan sarılmak ise onları çok etkiliyor.

ERKEKLERDE SAÇ BAKIMI ÖNEMLİ

Bakımlı bir erkeğin saçı kadınların gözünden asla kaçmaz. Bakımlı ve düzenli saçlarla kadınların ilgisini çekmeyi başarabilirsiniz.

YEMEK YAPABİLEN ERKEK

Bir kadın için yemek yapan erkek, kadının kalbini direk olarak kazanabilir. Kendini değerli hisseden kadın her zaman onu değerli hissettiren erkeğe aşık olur.

TABİ Kİ BAKIŞLAR ÇOK ÖNEMLİ

Bir erkeğin bakışını yıllar boyunca unutmayan kadınlar olduğunu düşünüyoruz. Erkeğin bakışı bir kadının kalbini kolaylıkla çalabilmektedir.