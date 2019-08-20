Yaz mevsiminin olmazsa olmazı keten elbiseler

Yaz sıcakları yerini yavaştan sonbaharın serinliğine bıraksa da keten elbiseler hala sevilerek giyiliyor. Öyle ki nefes alan yapısı ve doğal tonları ile keten elbiseler, kadınların yaz ve bahar aylarında en çok tercih ettiği doğal kumaşlar arasında yer alıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 16:38
20 Ağustos 2019 Salı 17:01
Yaz mevsiminin olmazsa olmazı keten elbiseler

Kadınların severek giydiği keten elbise modelleri son yılların trend kumaşları arasındaki yerini koruyor. En çok tercih edilenler ise toprak tonları oluyor. Sebebinin ise %100 doğal bir kumaş olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. 

Keten elbise ve gömlekler nefes alan yapısı ve salaş duruşu ile size kendinizi her zaman  Akdeniz'in bir sahil kasabasında yaşıyor hissi veriyor. Keten elbise ve kumaşlar gece şıklığında da taşlı sandalet ve aksesuarlar ile göz alıcı bir ritim yakalamanıza imkan tanıyor. 

Yüzyıllardır çeşitli alanlarda kullanılan keten elbiselerin sadece moda değil ev tekstilinde de yeri oldukça geniş. Koltuk, yastık, mutfak önlüğü gibi birçok araç gereklerde de ketenin izini sürebiliyoruz. Bebekler için de uzmanlar tarafından tavsiye edilen keten kumaşları yazın hasır aksesuarlar ile kışın ise kazak ve slim fit pantolonlar ile modern-klasik bir geçiş yakalamanız size zaman kazandıracaktır. Toprak tonlarında ve hafif bir maktaj ile keten gömlek ve elbiselerinizle sade şıklığın temsilcisi olacaksınız.

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