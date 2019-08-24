Kabakulak hastalığından korunmanın 5 önemi

Kabakulak hastalığı kabakulak virüsünün kapılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu virüs öksürme, hapşırma gibi reflekslerle virüsü yayılabilir. Kabakulak hastalığına yakalananlar bu hastalığın bir kez daha geçirilmediği söylenmektedir. Kabakulak gibi hastalıklar ergenlik döneminde geçirilirse kısırlık gibi sonuçlar doğurabilir. Kabakulaktan korunmak için aşı bulunmaktadır. Küçük yaşlarda bu aşı yapılırsa bu gibi sorunlar ortadan kalkmış, kabakulak virüsüne karşı korunur olunacaktır. İşte kabakulak hakkında detaylar…

KABAKULAK HASTALIĞI

Kabakulak, kabakulak virüsünün neden olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır.

Hafif ateş, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişme, baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk ve iştahsızlık belirtileri görülür.

Virüsü alanların yaklaşık olarak %30’unda tüm bulguları ile hastalık gelişir. Yaklaşık %30’luk bir grubunda ise hiçbir bulgu ortaya çıkmaz. Ancak bu hiç bulgu geliştirmeyen kişiler de etraflarına virüsü saçarak, diğer kişilerin hastalanmalarına neden olur.

KABAKULAK HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Virüsü almış olan kişiler, öksürük, hapşırık, konuşmaları sırasında, boğaz, burun ve ağızlarından tükürük ya da salgıların damlacıklarının havaya karışması ile diğer kişilere geçer, ayrıca bu damlacıkların çevrede bulunan eşyaların üzerine gelmesi ve sonradan bir başka kişinin bunlarla teması ile de rahatlıkla kişiye bulaşır.

Tamamen duyarlı bir toplumda bir kabakulak vakası 4-7 kişiye hastalığı bulaştırabilir.

KABAKULAK HASTALIĞI İÇİN BULAŞTIRICILIK DÖNEMİ NEDİR?

Kabakulak hastası olan kişiler tükürük bezlerinin şişmesinden önceki ve sonraki 5 gün boyunca bulaştırıcıdır.

KABAKULAK HASTALIĞINDAN KORUNMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kabakulak genellikle 1-2 hafta içerisinde iyileşebilen bir hastalıktır ancak, ciddi klinik tablolara ve komplikasyonlara da neden olabilir.

En yaygın görülen ciddi tablo testis iltihabıdır (ergenlik sonrası kabakulak geçiren her 5 erkekten birinde testis iltihabı gelişebilmektedir. Testis iltihabı olanlarda kısırlık gelişebilir.

Nadir görülen diğer ciddi durumlar ise; beyin iltihabı, menenjit, pankreas iltihabı, yumurtalık iltihabı, geçici ve kalıcı işitme azlığı ve çok nadiren işitme kaybıdır.

Gebeliğin ilk 3 ayında hastalık geçirilirse düşük riski artabilmektedir.

Nadiren ölümle de sonuçlanabilen bir hastalıktır (10 binde 1)

KABAKULAK HASTALIĞINDAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Hastalıktan korunmanın tek yolu aşılamadır.

KABAKULAK HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASILDIR?

Kabakulak hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi (istirahat, sıvı tedavisi ve komplikasyonlara yönelik müdahaleler) oluşturmaktadır.

Hastaların belirtilerin başlamasından itibaren bir hafta boyunca evden çıkmaması ve sağlam kişilerle temasının kısıtlanması hastalığın yayılımını azaltacaktır.

KABAKULAK AŞISI UYGULAMA TAKVİMİ NASILDIR?

Kabakulak aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve ilköğretim 1. sınıfta olmak üzere iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.

KABAKULAK AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Canlı zayıflatılmış bir aşı olan kabakulak aşısı sonrasında %10 aşı uygulanan yerde ağrı-şişlik-kızarıklık ve hafif ateş, %5 hafif döküntü ve % 1-5 tükürük bezlerinde şişlik görülebilmektedir.