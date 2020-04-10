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  3. Ispanak yemeği tarifi ve malzemeleri! Vitamin deposu ıspanak yemeği nasıl yapılır?

Ispanak yemeği tarifi ve malzemeleri! Vitamin deposu ıspanak yemeği nasıl yapılır?

Ispanak yemeği tarifi ve malzemeleri! Vitamin deposu ıspanak yemeği nasıl yapılır"

Ispanak yemeği nasıl yapılıyor? Uzmanların bağışıklığı güçlendiren yeşil yapraklı sebzeleri önermesi ıspanak yemeği tariflerine olan ilgiyi de artırdı. Ispanaklı pasta, ıspanaklı kek, kıymalı ıspanak yemeği, fırında ıspanak gibi mutfakta türlü çeşitlerde kullanılan ıspanağın en çok yemeği araştırılıyor. İşte pratik ıspanak yemeği tarifi…

Ispanak yemeğinin farklı çeşitleri bulunuyor. Mineral bakımından zengin olan ıspanak yemeğini kıymalı yapan da var fırında yapan da var. İşte size en kolay ıspanak yemeği tarifi…

ISPANAK YEMEĞİ MALZEMELER

Ispanak

Soğan

1 yemek kaşığı pirinç

Su

Salça

Yağ

Biraz tuz

ISPANAK YEMEĞİ YAPILIŞI

Öncelikle yağda soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra biraz salça ekleyin. Ardından ıspanakları ilave edin ve karıştırın. Pirinçleri de dökün ve üzerine sıcak su ekleyin. Kaynamaya bırakın. Sonrasında tuzunu da ilave edin. Ispanağın yanına soğan veya yumurta da önerilebilir.


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