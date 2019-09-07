Yaz biti formu korumak için isot diyeti tarifi

İsot diyeti diğer diyetler arasında en hızlı ve pratik uygulanabilmesiyle tercih ediliyor. Birçok kadın zayıflamak istiyor ve kolay uygulanabilen diyetleri araştırıyor.

İSOT DİYETİ ZAYIFLATIR MI?

Şanlıurfa ile özdeşleşen acı bir baharat olan İsot, zayıflamaya yardımcı olması ve sağlığa olan faydaları ile gündem de. Uzmanlar, isotun yağ yakımını hızlandırdığını, bununla beraber fazla kilolardan kurtulmanızı sağladığını söylüyor. Son günlerde İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in fazla kilolarından isot diyeti ile kurtulduğunu söylemesi de bu diyete olan merakı artırdı. Peki, isot diyeti nasıl yapılır? İsot diyeti gerçekten zayıflatır mı? İşte çok merak edilen bu soruların cevapları...

İSOT DİYETİ NEDİR? İSOT DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Özellikle çiğ köftenin içine konulan isot, doğu mutfağı için vazgeçilmez bir baharat. Yapılan araştırmalarla sağlığa olan faydaları ve yağ yakımına yardımcı olduğu kanıtlanan isotla kolaylıkla zayıflayabilirsiniz. İsot, anti-oksidan ve anti-aging özellikleri sayesinde vücutta bulunan fazla yağın erimesine ve ödemin atılmasına yardımcı oluyor.

İsot diyeti yaparken diğer diyet türlerinde olduğu gibi kalorili ve şekerli gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bağırsaklarınızın daha doğru çalışması için içtiğiniz çorbanın içine isot koyabilirsiniz. Ara öğünlerde yediğiniz salataların içine bol yeşillik ve isot koyarak tokluk hissini sağlayabilirsiniz.

İSOT DİYETİ NEDİR? İSOT DİYETİ NASIL UYGULANIR?

İsot, diyetini uygularken neredeyse isotu yanınızdan ayırmamanız gerekir. Gün içinde tükettiğiniz hemen hemen her gıdanın içine isot ekleyebilirsiniz. Ancak uzmanlar isot diyeti yaparken tuz kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini normal zamanda kullanılan tuz miktarından daha az tuz kullanılması gerektiğini vurguluyor.

İSOT NEDİR?

Çiğ köfte, lahmacun, pide, kuru fasulye, soğan salatası denince akla ilk gelen baharattır isot… Diğer bir deyişle, Şanlıurfa’da yetiştirilen acı biber türünün kurutularak öğütülmesiyle elde edilen baharattır. İsot kelimesi Türkçe kökenli olup, “ısı” (sıcak) ve “ot” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

İsotun yapımında kullanılan kırmızı biber ilk olarak Kristof Kolomb’un 2. Amerika yolculuğunda, 1514’te İspanyol doktor Chanca tarafından bulunmuştur. Chanca, kırmızı biber tohumunu ve meyvesini Amerika’dan Avrupa’ya getirmiştir. 19. yy sonlarında Macarlar tarafından Avrupa’da yaygınlaştırılmış olan kırmızıbiber; ılıman ve sıcak bölgelerde yetişir. Ülkemizde başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir.

İsotun, mor fabrika isotu, mor ev isotu, kırmızı fabrika isotu, kırmızı ev isotu, siyah fabrika isotu ve siyah ev isotu gibi çeşitleri vardır. Fabrikada üretilenler evde üretilenlere göre fiyat olarak daha ucuzdur. İsottan yapılan biber salçasına ise yörede isot reçeli denir.

İsot biberi genellikle ağustos ayında yetişir. Faydası çoktur, yapımı ise zahmetlidir. Ülkemizde çok sevilir ve tüketilir.

İSOT NASIL YAPILIR?

Yaz aylarında hasadı yapılan isot biberlerinin çöpleri ayıklanır ve yıkanır. Sonra biberlerin tohumları çıkartılır. Çöpleri ve tohumları ayıklanan biberler, güneş gören temiz bir zeminde kurumaya bırakılır. Kurumaya bırakılan biberler en fazla 3 gün bekletilir. İlk gün kırmızı olan biberin rengi, ikinci gün mor, üçüncü gün ise siyah olur. Daha sonra zeytin yağı ve bir miktar tuz ilave edilip dövülerek veya makineden geçirilerek isot haline getirilir ve soframızdaki yerini alır.