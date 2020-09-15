İşletme mezunuydu solucan gübresi üretimine başladı, şimdi talebe yetişemiyor

Seralarda, sebze yetiştiriciliğinde, ceviz ve fındıkta verim için önemli olan solucan gübresinin üretimi son yıllarda arttı. Bu isimlerden biri de Zonguldak'ta kadın girişimci Müge Gonca (36), üniversitede biyoloji bölümü öğretim üyesi olan eşi Prof. Dr. Ersöz Gonca'nın desteğiyle başladığı solucan gübresi üretimini satın aldığı 8 dönümlük arsa üzerine kurduğu tesisle büyüttü.

DHA'da yer alan habere göre İşletme mezunu Müge Gonca, 3 yıl önce kurduğu tarım şirketi ile Zonguldak'ta küçük bir alanda solucan gübresi üreticiliğine başladı.

Müge Gonca, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersöz Gonca'nın da desteğiyle Çaycuma ilçesine bağlı Başaran köyünde 8 dönümlük bir arazi satın alarak solucan gübresi tesisi kurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli üretim izni ve lisans belgesini alan Müge Gonca, yöre halkının organik ve iyi tarım yapmasına destek oldu. Müge Gonca, ürettiği solucan gübrelerini Zonguldak'ın yanı sıra çevre illere de gönderiyor.

"TALEP GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Müge Gonca, aile olarak doğayı seven bireyler olarak 'ne yapabilirim' diye düşününce solucan gübresi yapmaya karar verdiğini söyleyerek, "Doğayı seven, toprağa ilgi gösteren bir aileyiz. Eşimin de biyoloji bölümünde öğretim üyesi olmasından dolayı ben bu işe başlamaya karar verdim. Zonguldak'ta küçük bir yer kiralayarak bu işe başladım. İki yıl sonra ise köyde 8 dönümlük arazi satın alarak işe başladık. Çalışma onayı ve son olarak lisans belgemizi aldık. Bölgede tek lisanlı üreticiyim. Tarıma yönelik çok büyük katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Solucan gübresinin toprağa verimini bildikleri zaman, anladıkları zaman insanların ilgisi daha da çok artıyor. Toprağın verimini, ürün kalitesini arttırıyor. Organik meyve ve sebze üretiminde de çok büyük katkılar sağlıyor." dedi.

"ÜRÜN VERİMİNİ ARTTIRIYOR"

Prof. Dr. Ersöz Gonca ise eşine üretim sürecinde tüm desteği verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: