İlk bebek deneyiminiz mi? İşte yaşayabileceğiniz zorluklar

Anne ve babanın en heyecanlı anlarından biri hiç şüphesiz bebeklerini kucaklarına aldıkları andır. Ailenize yeni katılan bu küçük bireyin minik elleriyle yaptığı her hareketi, minicik ağzıyla çıkardığı her sesi, sizin için neşe ve sevinç kaynağı haline gelmişken;bazen endişeye kapılmanıza sebep olabilir. Anne ve baba olarak hamilelik döneminde bebek gelişimi ile ilgili kitaplar okumuş,eğitimler almış olsalar da ilk anne ve baba olmanın heyecanı ile ebeveynler endişeye kapılabilirler.

Yaşanmışlıklar kitaplardan veya alınan eğitimlerden değil hayatın içinden öğrenilir. İlk bebekte anne babaların yaşadıkları zorluklar için hayat tecrübesinden yararlanılabileceği büyüklerden destek almak korku ve endişeleri en aza indirgeyecektir. Unutulmamalıdır ki her şey mükemmel olmak zorunda değildir. Her bebek farklıdır ve farklı gelişim süreci vardır. Bu yüzden anne ve babalar kendilerini suçlamamalı, endişelenmemeli sadece bebekleri ile ilk anların, ilk dokunuşların ve bitmeyen ilklerin tadını çıkarmalıdır.

İLK BEBEKTE ANNE BABALARIN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR:

Kilo kaybı,

Gaz sorunu,

Sarılık,

Dışkı,

Kusma,

Pamukçuk,

Burun tıkanıklığı.

BEBEKLER KİLO KAYBI

İlk bebekte anne babaların yaşadıkları zorluklar arasında kilo kaybı yer alır. Bebeklerde ilk 10 günde kilo kaybı görülebilir. Bebeklerin yüzleri, vücudu şiş ve ödemli olarak doğarlar. Dışkı ve idrar ile fazla sıvı vücuttan atılır ve ödem çözülür. Bebekteki kilo kaybı aslında vücudundaki fazla sıvının dışarı atılmasıyla gerçekleşmektedir. Bunun için telaşlanmanıza gerek yoktur. Bu konuda akıllardaki sorular, uzman danışman hekime sorulmalıdır.

GECE KÂBUSU: GAZ SANCISI

İlk bebekte anne babaların yaşadıkları zorluklar içinde en zoru, en sabır gerektireni gaz sancısıdır. Gece uykudan aniden bebeğinizin şiddetli ağlama sesiyle uyanabilirsiniz. Size anlamsız gelen ağlama nöbetleri saatlerce susturulamıyorsa, büyük ihtimalle gaz sancısıyla tanıştınız demektir. Gaz sancısı,tıbbi terimiyle her 10 bebekten 3’ünde görülür. Genellikle 3-6 aylık oluncaya kadar devam edebilir. Bebeğin ağlaması anormal derece olur ve geceleri daha sıktır. Bebek, ayaklarını karnına doğru toplar. Bunları yapmaya başladığında bebeği rahatlatmak için ayaklarını karnına doğru ileri ve geri şeklinde oynatmak gerekir. Bu hareket, bağırsakları harekete geçirerek bebeğin sakinleşmesine yardımcı olur. Bağırsak hareketleri sıklaşır ve gaz çıkartır. Gaz sancıları aniden bitebildiği gibi 24 saat ve daha fazlası şekilde de aralıklarla devam edebilir. Geçmeyen gaz sorunları için de doktora danışılmalıdır.

BEBEĞİM SARARDI, SARILIK MI VAR?

İlk bebekte anne babaların yaşadıkları zorluklardan bir diğeri de sarılıktır. Bebeklerin sarılık değerleri değişmektedir. Sarılık, sağlıklı ve zamanında doğan bebeklerin % 60’ında etkili olurken erken doğan bebeklerin%80’inde görülmektedir. Sarılık bebeklerin göz aklarında ve ciltlerindeki sararma meydana gelmesi ile anlaşılabilir. Herhangi bir şüphede doktora gidilebileceği gibi, hastalık olmadan önlem almak için de doktor ile görüşülmelidir.

BEBEKLERDE YEŞİL DIŞKI NORMAL Mİ?

İlk bebekte anne babaların yaşadıkları zorluklar arasında bebeğin ilk kakası da gelmektedir. Tıptaki adı ile “mekonyum”olarak bilinir. Bebeğin ilk kakası, yeşil ve siyah renkli olur.Kıvamı ise yapışkandır. Bu, doğum sonrası bağırsak temizliği olarak adlandırılır. Yeşil ve siyah dışkı görüldüğünde korkulmamalıdır. Renkli dışkı, normal ve sağlıklı bir sürecin göstergesidir.

BEBEĞİM NEDEN KUSUYOR?

İlk bebekte anne babaların yaşadıkları zorluklardan en sık rastlanılanlardan biri de kusmadır. Yanlış emzirme tekniğinden kaynaklanmaktadır. Emzirmeden sonra gaz çıkartırken yatar pozisyonda yapılmamasına dikkat edilmelidir. Bebek, dik konumda olmalıdır. Emmesi bittiği halde tıka basa doyurmak iyi değildir.Böyle bir durumda, bebek fazlasını kusarak çıkaracaktır.Beslenme sonrası hoplatıp zıplatmamak gerekir. Tüm bunlara dikkat edilmediğinde bebek, kusma eylemi gerçekleştirecektir. Ancak beslenmeden bağımsız olarak yeşil ve sarı renkte zorlanarak kusma durumlarında, vakit kaybetmeden uzman hekime başvurulmalıdır.

AĞZINDAKİ O BEYAZ LEKELERDE NEDİR? PAMUKÇUK MU?

İlk anne ve baba olmanın bir diğer zorluğu pamukçuktur. Bebeği ağzında ve dilinin üzerinde yer alan beyaz lekeler pamukçuk olarak adlandırılır.Emzirme işlemi sırasında annenin meme uçları temizlenmelidir.Temizlenme işlemi; her emzirmenin ardından süt sağılarak yapılmalıdır. Anne sütü ile temizlenen meme uçları, pamukçuk oluşumunu engelleyecektir. Ayrıca sadece su ile de temizlenebilmektedir.

BURNU TIKANDI NE YAPMALIYIM?

İlk bebekte anne babaların yaşadıkları zorluklardan bir diğeri de burun tıkanıklığıdır. Yeni doğan bebekler sadece burunlarından nefes alabilirler. Bu nedenle özellikle emerken burunlarının tıkalı olmaması, rahat nefes almaları için önemlidir. Bebeklerde burun temizliği için birkaç seçenek kullanılabilir. Bunlardan biri serum fizyolojiktir. Okyanus suyu olarak da bilir. Bir çeşit damladır ve buruna püskürtülür.Direkt mendil ile temizlenebileceği gibi aşırı tıkalı durumlarda burun aspiratörü de gerekebilir. Bunun için de önce damla sıkılır ardında da içerideki birikimi dışarı çekebilmek için burun aspiratörü kullanılır. Bir kısmı burun delikleri kenarından sokulur ve dışa doğru birikim çekilir. Böylece bebeğiniz rahat nefes almaya başlar.