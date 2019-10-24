İkizler burcu yorumu! 24 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Cuma günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Cuma İkizler burcu yorumlarını ve Kova, Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU! 24 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Hava elementinin değişken niteliğinde bir burç olarak sürekli o konudan diğerine konuşa konuşa atlamayı çok seviyorsun. Bugün ise daha çok ebeveynlerini eleştirerek geçireceksin. Çalışma ortamında çok yaratıcısın. Ortaya çıkartacağın ürünler seni bile şaşırtacak. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Sonrasında burç değiştirecek olan Ay partnerine odaklanmanı sağlayacak.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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