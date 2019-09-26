İkizler burcu yorumları 27 Eylül 2019 cuma (Günlük burç yorumları)

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İKİZLER BURCU 27 EYLÜL 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün zihniniz oldukça karışık. Bu nedenle huzurunuzu kaçıracak düşüncelerinizden uzaklaşmalı ve ruhsal enerjinizi yükseltecek aktivitelere yönelmelisiniz. Maddi konularda bugün boyunca olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinizin dışında sosyal yaşamınıza da önem vermeli arkadaşlarınızla bir arada zaman geçirmelisiniz. Bu sizin en iyi ilacınız olabilir.

İKİZLER BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ:

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Ayni anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Aksine; kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatırlar ki, dinleyenler onları o işin uzmanı sanırlar. Pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdırlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Düşünüyorum' dur. Fakat bu düşünceleri hep yeni arayışlara doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları yorar. Kendilerini iyi eğitmiş ikizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.

İKİZLER BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür.