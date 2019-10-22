İkizler burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Boğa burcunun ve yükselen Koç'un 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Boğa burcu ve yükselen Boğa'nın 22 Ekim 2019 salı yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor. Ailen ile ilgili konularda buyurgan tavırlarınla dikkat çekebilirsin. Ebeveynlerinden yaptığın fedakarlıklar için takdir görmek istiyorsun. Çalışma ortamındaki yoğun ve gayretli çalışmaların patronlarının dikkatini çekecek hiç merak etme.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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