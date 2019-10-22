İkizler burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Koç burcunun ve yükselen Koç'un 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Koç burcu ve yükselen Koç'un 21 Ekim 2019 pazartesi yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Aşk ilişkilerinde sıcak tavırlarınla partnerinin ilgisini çekiyorsun. Bugün ön planda olmak, takdir toplamak isteğindesin. Ay son dördün fazında ilerlerken motivasyonun da çok yüksek. Enerjik yapın sportif tarafınla birleşince kendini uzun saatler spor salonunda ter dökerken bulabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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