Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,855
  • 6,5335
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. İkizler burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

İkizler burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

İkizler burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Günlük burç yorumları düzenli takip ediliyor. 22 Ekim 2019 salı günü burç yorumlarında neler yazdığı merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burç yorumlarını öğrenmek istiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 22 Ekim 2019 salı günü koç burcunu yorumluyor.

Koç burcunun ve yükselen Koç'un 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Koç burcu ve yükselen Koç'un 21 Ekim 2019 pazartesi yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Aşk ilişkilerinde sıcak tavırlarınla partnerinin ilgisini çekiyorsun. Bugün ön planda olmak, takdir toplamak isteğindesin. Ay son dördün fazında ilerlerken motivasyonun da çok yüksek. Enerjik yapın sportif tarafınla birleşince kendini uzun saatler spor salonunda ter dökerken bulabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılın aşk bombası! İşte Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
Reyting düşüşü yaşayan 'Her Yerde Sen' dizisiyle ilgili flaş karar
Can Yaman müjdeyi patlattı! Geri dönüyor...
Hande Soral'dan evlilik itirafı
<p>Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı. Bayrak

Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NBA'in "en"leri

Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak