Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7133
  • 6,3261
  • 270.123
  • 107685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. İkizler burcu yorumları 20 Kasım 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

İkizler burcu yorumları 20 Kasım 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

İkizler burcu yorumları 20 Kasım 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

İkizler burcunda 20 Kasım 2019 Çarşamba yorumları araştırılıyor. İkizler burcu yorumlarında neler olacağı konuşuluyor. Hayata dair yaşanacak gelişmeler ikizler burcunda yer alıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İkizler burcu 20 Kasım 2019 Çarşamba merak ediliyor. İkizler burcunu taşıyanlar günlük burç yorumlarını okuyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İKİZLER BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Değişken enerjilerin hâkim olduğu bugün, ev ve ailenle ilgili konularda hizmet temaları yüksek gözüküyor. Gününü ailene, evine adayabilirsin. Yaşam alanında temizlik ve düzen konuları senin için hayli ön planda olacak. Oldukça aktif ve çalışkansın. Çekmecelerin içlerini dahi düzenlemek isteyebilirsin. Aynı zamanda ruhsal çalışmalarda yapabilirsin bugün. Kendine has meditasyon metotlarınla enerjini bu alana kanalize etmek de hoşuna gidecektir.

İKİZLER BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Ayni anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Aksine; kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatırlar ki, dinleyenler onları o işin uzmanı sanırlar. Pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdırlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Düşünüyorum' dur. Fakat bu düşünceleri hep yeni arayışlara doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları yorar. Kendilerini iyi eğitmiş ikizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.

İKİZLER BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com


İrem Derici ailesine sığındı!
O da kendi markasını oluşturacak
Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
<p>Makuhari Messe´de düzenlenen DSEI Japan Fuarı, 3 gün boyunca 50´den fazla ülkeden üst düzey konuğ

Türk Zırhlısı Yörük, ´Samuray´ Olmaya Talip

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çin 6G için tarih verdi

Türkiye'den müthiş operasyon! Türk askerleri etrafını bir anda sardı