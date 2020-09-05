İki gözlük kullananlara çözüm: Akıllı mercek

Yaş ilerledikçe göz problemleri de artıyor. Görme sorunu yaşayanlar için mercek tavsiyesinde bulunan uzmanlar, akıllı merceklerin hem katarakt hastalarında hem de yakın uzak gözlüklerini bırakmak isteyen hastalarda faydalı olduğunu belirtti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, görme sorunu yaşayanlara akıllı mercek tavsiyesinde bulunarak, özellikle 40 yaş üstü kişilerde yakın ve uzak gözlüklerden kurtulma imkânının olduğunu söyledi.

40 yaşından sonra göz merceğinin esnekliğini kaybetmeye başladığını, bunun da yakın görmede bozukluk yaşanmasına sebep olduğunu belirten Opr. Dr. Murat Ayan, "Yakın ve uzak gözlüğü bulunan hastalar için iki gözlük kâbus haline gelmektedir. Bazen biri kaybolur, bir yerde unutulur bu kişi için tamamen bir işkenceye döner.” diye konuştu.

“GÖZLÜĞÜNÜZDEN KURTULABİLİRSİNİZ”



“Gözlüğünüzden kurtulabilirsiniz” diyen Opr. Dr. Murat Ayan şunları söyledi: