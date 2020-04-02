İdrar yolu hastalıkları belirtileri nelerdir? İdrar yolu hastalıkları nasıl tedavi edilir?

İdrar yoluyla ilgili sağlık problemleri araştırılıyor. İdrar yolu taşları nasıl kırılır? İdrar yolu hastalıkları belirtileri nelerdir? gibi sorular merak ediliyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, idrarın zorla çıkması, yanma hissi, idrarı tam yapamama, idrarda damlama ve benzeri durumların idrar yolu taşlarından meydana geldiğini belirterek, "Bu durum hem erkeklerde hem de kadınlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır." dedi.

İdrar yolları, böbrekten başlar ve çıkış yoluna kadar giden bir sistemdir. Mesanede bu sistemin içerisinde bir rezervuar görevi yapar. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, idrar yolu taşlarının oluşturduğu sağlık sorunları ile ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Aydoğan, "İdrar yolu taşları böbrekte idrar yolu torbasında meyhanede ve böbrekle meyhane arasındaki üreter dediğimiz yaklaşık 30 cm.lik kanalda oluşabilir. İdrarın çatallı çıkması, zorla çıkması, yanma hissi, tam yapamama, damlama, bulanık gelmesi ve özellikle idrar bitimi sırasında kanlı idrar gelmesi gibi belirtiler gösteren bu hastalık tedavi edilmedi takdirde ciddi sağlık sorunlarını meydana getirebilir.” diye konuştu.

İDRAR YOLU TAŞLARI NASIL KIRILIR



İdrar yolu taşlarının kırılma yöntemleri hakkında bilgi veren Aydoğan, “Taşların tedavisi yerine büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu gün için 20 yıl önce yaptığımız acık ameliyatlar demode olmuştur. Hastalarda daha çok non invaziv yani herhangi bir girişime gerek olmadan kullandığımız tetkikler ve tedaviler revaçtadır. Böbrek taşları kanal ve mesane taşları 2 cm’e kadar olanlar artık girişimsel olmadan ESWL dediğimiz dışarıdan şok dalgaları ile kırılmaktadır” şeklinde konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ



Tedavi yöntemlerini anlatan Opr. Dr. Şakir Aydoğan şu bilgileri verdi: